Venezuela liberó a más presos políticos de Europa: sigue la vigilia por la excarcelación de los argentinos

Tres ciudadanos de Alemania , uno de República Checa y más personas de otras nacionalidades detenidas en Venezuela recuperaron este viernes su libertad en medio de una ola de excarcelaciones de presos extranjeros , informaron autoridades diplomáticas europeas. La liberación se produjo en la madrugada y fue confirmada por representantes de varios gobiernos implicados en gestiones consulares y de repatriación.

El primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, y el ministro de Relaciones Exteriores Petr Macinka anunciaron en una conferencia de prensa que el ciudadano checo Jan Darmovzal , que se encontraba encarcelado en Venezuela desde 2024, quedó en libertad junto a otros detenidos de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

Los diplomáticos detallaron que el operativo concluyó alrededor de las 4 de la mañana, hora de Praga, y que un avión ya se encuentra en vuelo para trasladar a los liberados de regreso al continente europeo.

Macinka agradeció el trabajo de los equipos consulares y del ministro de Defensa de su país, que coordinó la logística del traslado y veló por el regreso seguro de los excarcelados, y señaló que Darmovzal se encuentra en Caracas en buen estado de salud tras su salida de prisión.

Alemania , por su parte, confirmó la liberación de tres ciudadanos que estaban detenidos en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Johann Wadephul, valoró la medida como “un paso en la dirección correcta” y la calificó como “un gesto hacia unas relaciones más constructivas” entre las naciones implicadas.

Las liberaciones se dan en un contexto de fuertes gestiones diplomáticas para la repatriación de extranjeros detenidos en cárceles venezolanas, en algunos casos bajo acusaciones de complot o de otros delitos atribuidos por las autoridades chavistas que rechazaron sus gobiernos de origen.

Vigilia de familiares de presos políticos en Venezuela Vigilia de familiares de presos políticos en Venezuela EFE

Sin noticias de los tres argentinos aún presos en Venezuela

Mientras tanto, familiares de otros presos políticos en Venezuela mantienen una vigilia frente a distintos centros penitenciarios del país ante la ausencia de listados oficiales y la falta de claridad sobre el proceso de excarcelaciones.

Germán Giuliani y Nahuel Gallo, argentinos detenidos en Venezuela Germán Giuliani y Nahuel Gallo, argentinos detenidos en Venezuela Gentileza

Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones civiles siguen cuestionando la opacidad de las cifras oficiales, que hasta la noche del miércoles indicaban 201 excarcelaciones, ninguna de ellas con libertad plena.

La presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, aseguró que desde diciembre se han liberado 406 personas, aunque la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sólo pudo verificar 102 casos, lo que expone una diferencia significativa entre los datos gubernamentales y las organizaciones independientes.

En este marco, la situación de los argentinos detenidos en ese país sigue sin novedades oficiales. Entre ellos están Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo, cuyos casos no han sido confirmados como parte de las últimas excarcelaciones y continúan generando preocupación entre sus familiares y organismos de asistencia jurídica

El único liberado ha sido el argentino-israelí Yaacob Harary, de 72 años.