Una mujer va diariamente a una estación de tren para escuchar la voz de su difunto esposo

La triste y romántica historia transcurre en Londres. Una mujer visita cada día la estación del tren para poder escuchar la voz de su difunto esposo quien grabó advertencias sobre un agujero en el lugar.

Se trata de Margaret McCollum, una vecina de Londres, que es reconocida por los transeúntes de la estacion Embankment. La mujer visita el lugar cada día porque ahí puede escuchar la voz de su esposo fallecido en 2006.

Oswald Laurence era un talentoso actor que tuvo la oportunidad de grabar un aviso para la estación de tren. Se trataba de una advertencia sobre un agujero entre el vagón y el andén: “Mind the GAP, please”.

El hombre falleció a los 86 años y su esposa quedó absolutamente apenada y lo extraña todos los días: “Fue devastador perderlo. Tenía muchas ganas de vivir”, comentó en una entrevista a la BBC. Por esa razón, ella encontró un gran alivio al poder escuchar su voz como cuando estaba vivo, y así se convirtió en una costumbre.

“Desde que murió me sentaba a esperar el siguiente tren hasta que oía su voz. El 1 de noviembre no estaba allí. Pregunté y me dijeron que había un nuevo sistema digital y que no podían poner su voz”, expresó Margaret hace diez años en la entrevista que hace pocos días se volvió viral en las redes sociales.

El director del metro de Londres fue notificado de la historia en su momento y se conmovió a tal punto que pudo facilitarle el recuerdo a la mujer: “El personal localizó la grabación y no sólo pudo conseguir una copia del anuncio en CD para que ella lo conservara, sino que también está trabajando para restaurar el anuncio en la estación de Embankment”.