Una mujer entró desnuda a un estudio de televisión y amenazó a la conductora mientras transmitía en vivo

El viernes pasado parecía ser un días más en la vida de la presentadora de noticias Mirela Vaida. La periodista conduce el ciclo Acces Direct para la televisión de Rumania y tiene una de las franjas horarias con mayor público.

Sin embargo, la semana pasada se llevó un formidable susto en plena transmisión en vivió y temió lo peor: durante su alocución a los televidentes, Vaida notó movimientos extraños detrás de cámara, pero no alcanzó a descifrar lo que estaba pasando.

Pero segundos después una mujer totalmente desnuda interrumpía en el medio de la transmisión en vivo, y con una piedra en la mano intentó atacar a la periodista.

Ante la conmoción, la comunicadora solo atinó a gritar y a intentar correr hacia atrás en busca de un lugar seguro para refugiarse. Sin embargo, en una rápida acción dos integrantes del equipo que estaban detrás de cámaras saltaron al centro del estudio para atajar a la extraña intrusa.

Mientras buscaban contenerla, la agresora gritaba desaforada “devuelve el dinero”, pero por fortuna fue reducida y la conductora resultó ilesa. Tras el momento de tensión, volvió a su labor y habló sobre lo ocurrido.

“Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme”, detalló.

Una de las explicaciones posibles ante el ataque es que Vaida desarrolló en otros programas el asesinato de una persona en manos de una mujer, quien la empujó a las vías del tren. Por este caso la periodista había recibido amenazas de parte de Magdalena Sherban.

Sin embargo, no descartan que todo haya estado armado por la propia producción del programa, para elevar los niveles de audiencia.