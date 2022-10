Una familia juntó monedas en una botella durante 4 años y recaudaron una exorbitante suma de dinero

Una familia ahorró monedas durante largos cuatro años y todo el proceso lo compartieron a través de videos, los cuales publicaron en octubre.

@buitragozzzz es el usuario de la joven que compartió el video. En el mismo explica cómo logró ahorrar en el botellón de agua de 20 litros. A diario, todos los integrantes de su familia iban metiendo monedas de $500 y $1000 colombianos.

La joven, originaria de Bogotá, Colombia, posteó dos videos del suceso. En el primero, mostró el proceso de año tras año hasta lograr llenar la botella. En el segundo, la joven muestra el momento en el que abrieron el botellón para saber qué cantidad habían recaudado.

El clip en el que abren el botellón se viralizó rápidamente en las redes sociales. En donde hasta el momento posee más de 27,9 millones de visualizaciones, un millón de me gusta y más de 10 mil comentarios en TikTok, detalla Clarín.

Más de 4 años ahorrando

La familia, en 2018 empezó a juntar monedas y poco a poco se fue volviendo costumbre. El hobby continuó a lo largo de los últimos años y finalmente, luego de un gran esfuerzo y constancia, pudieron llenar por completo el recipiente de plástico y descubrir cuanto habían juntado: “Durante años llenándolo y al fin se logró”, expresó la joven.

¿Cuánto dinero recaudaron?

Los usuarios de TikTok estaban ansiosos por saber cuánto dinero juntó la familia en el arduo trabajo que duró 4 años. A lo que ella les contestó: “En total fueron $8.210.000 pesos (casi 300.000 pesos argentinos) y un ahorro de casi 4 años”.

Los chistes no tardaron por parte de los internautas. “Y cuando terminaron de juntar las monedas ya no valían nada”, “Con razón ya casi no consigo monedas de 500″, “Ya sé por qué la moneda está escasa” y “Yo no soy capaz, una vez abrí una alcancía mía y tenía 1.200 pesos colombianos”, se puedo leer en algunos comentarios.

A pesar de los mensajes de humor, también hubo mensajes muy lindos “juiciosos… yo me habría autoasaltado varias veces”, “No malgasten ese dinero, les contó bastante sacrificio. ¡Aprovéchenlo!”, “En Argentina te alcanza para un caramelo”, fueron algunos de los comentarios de la gente en esta hermosa historia de unión y constancia familiar.