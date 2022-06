Un tumor desfiguró su cara y tras un tratamiento recuperó su rostro de forma asombrosa

Kambou Sie es un joven de 18 años, oriundo de Costa de Marfil y cuya vida ha estado marcada por el sufrimiento físico y emocional debido a una enfermedad que le provocó la deformación de su rostro. Kambou padeció desde temprana edad de un linfoma de Burkitt, una malformación que se genera en el sistema linfático y se desarrolla cuando el organismo produce glóbulos blancos anormales.

Su manifestación más extrema es la formación de tumores en zonas como el abdomen o el rostro, lo que viene acompañado de dolor, hinchazón, náusea y diarrea. A esto se suma que la especie endémica se encuentra en África, por lo que su población está más expuesta a contraerlo.

Un joven que tenía un tumor en su cabeza fue tratado y operado y pudo recuperar su vida.

Pero la cura para el joven llegó cuando viajó de su país natal a Italia, donde fue atendido por un equipo de profesionales que le dieron una nueva oportunidad de tener una calidad de vida mejor: el equipo de cirujanos europeo lo operó y su situación cambió de forma radical.

La asistencia de especialistas italianos

Kambou Sie viajó hasta Nápoles, para ser asistido en el Hospital Pascale y allí los estudios que le realizaron confirmaron que el tumor era una forma rara de cáncer llamada linfoma de Burkitt, que ataca al sistema inmunitario.

“Cuando llegué aquí, a menudo tenía miedo. Creo que el miedo era lo único que sentía. Mi nariz me tapaba la vista. Tenía que taparme la nariz para poder ver”, aseguró el paciente.

“A los tres días de empezar la quimioterapia me di cuenta de que ya no necesitaba taparme la nariz para ver. Estoy muy contento porque cuando salgo no lloro. Me alegra conocer a la gente. Salgo, me divierto, juego. No tengo problemas. Soy muy feliz”, agregó.

Una vez que el cáncer fue reducido y curado, el muchacho se sometió a intervenciones para poder reconstruirle su rostro. Al menos fueron tres operaciones que estuvieron destinadas a restaurar el daño óseo que la masa le había ocasionado.

Aunque todavía le queda mucho tiempo para recuperarse –y someterse a nuevos tratamientos- el paciente aseguró sentirse como un “hombre nuevo. Mi cara ha cambiado. Esto no ha terminado, pero ha cambiado. Yo también he mejorado, no soy como antes”, relató.