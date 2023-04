Un periodista fingió tener un agresivo cáncer y estafó a sus compañeros de radio en miles de euros

Un periodista español engañó a sus compañeros de canal al asegurar que padecía un agresivo cáncer. Guillermo Valadés dijo que tenía un tumor cerebral con metástasis y que necesitaba dinero para el tratamiento.

Según informó El Confidencial, el periodista deportivo de la cadena COPE se inventó el diagnóstico. Hace algunos meses cuando el Valadés les dijo a sus colegas de Tiempo de Juego que estaba muy enfermo.

El periodista dijo que las opciones de supervivencia pasaban por un tratamiento experimental de varios miles de euros en la Clínica de Navarra. Frente a esto, los conductores se pusieron de acuerdo para pagarle el tratamiento.

Tras un desembolso de más de 10.000 euros semanales, que se habría extendido durante los últimos seis meses y podría superar los 250.000 euros, comenzaron a surgir las dudas.

En los últimos días, la redacción descubrió que nadie con el nombre de Guillermo Valadés figuraba como paciente en los registros del centro médico en cuestión.

Cuando sus compañeros de trabajo intentaron ponerse en contacto con él para aclarar las dudas, Valadés no les respondió el teléfono. Lo último que sabían era que el tratamiento, de 6.000 euros por sesión, estaba funcionando bien.

Guillermo Valadés junto al futbolista Sergio Ramos / Twitter @gvalades

No obstante, les había dicho que, debido a la incorporación de unos fármacos más caros, la factura pasaría a ser de 16.000 euros semanales. Todos accedieron sin dudar. El dinero salía del presupuesto de la sección de Deportes.

Los pagos se realizaron directamente a la empresa del propio Willy, Valadés Comunicaciones SL, incluyendo las correspondientes facturas y declarando ante Hacienda los movimientos.

Luego de todo el esfuerzo que había hecho el equipo, ya que el dinero provenía de los bonos de incentivos, descubrieron que habían sido engañados.

Ante la falta de repuesta de “Willy”, el equipo se comunicó con la Clínica de Navarra donde les informaron que no tenían ningún paciente con el nombre de Guillermo Valadés.

La reacción de los colegas del periodista estafador

Luego de que trascendiera la noticias sobre la estafa, el director de Tiempo de Juego, Paco González, se refirió al hecho cuando estaban en el aire.

“Nos tienen que permitir un paréntesis. Nos gustaría poder decir algo, pero es que no podemos decir nada porque no lo sabemos. Nos encantaría saber toda la verdad, pero no la sabemos”, dijo.

“Lo sentimos y lo volveríamos a hacer, porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha”, agregó sin explayarse. Por su parte, la Clínica de Navarra desmintió que sus tratamientos tengan el costo que propuso Valadés.