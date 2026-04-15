La Justicia de Mendoza pidió a TikTok cerrar perfiles porque usaron la identidad de un trader mendocino

La Justicia de Mendoza solicitó a TikTok el cierre de algunas cuentas relacionadas con un trader y asesor financiero La Justicia de Mendoza solicitó a TikTok el cierre de algunas cuentas relacionadas con un trader y asesor financiero mendocino cuya identidad en esa red social ha sido suplantada, lo que deja la puerta abierta para posibles estafas que, al presente, no han sido denunciadas.

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La respectiva medida cautelar fue motorizada por la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, con la autorización del Juzgado Penal Colegiado N° 2.

El 13 de diciembre de 2025 ingresó una denuncia realizada por el emprendedor digital Juan Ruiz y el 18 de marzo pasado se autorizó la medida cautelar en la causa que investiga, por ahora, el delito de suplantación de identidad.

La solicitud a la red social es, en parte, para que arbitre las acciones necesarias para dar de baja el perfil falso que utiliza la identidad del denunciante y, así, se proceda al cese de los efectos del delito investigado.

Además, se solicita el bloqueo de los usuarios fraudulentos citados por el denunciante, al tiempo que se pide la identificación de las direcciones IP de origen y los datos del tráfico efectuado como medida de prueba para avanzar sobre los autores del delito que, obviamente, no están identificados y que buscarían comercializar capacitaciones a nombre del denunciante.

Hasta el presente no hay denuncias ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos en relación con la posible comisión de estafas por parte del o los usurpadores de identidad.

Un Ruiz falso

En las redes sociales Ruiz sostiene que le duplicaron la identidad y su imagen y teme que puedan estafar a personas utilizando su nombre y toda la información laboral que el trader tiene en sus redes sociales.

Previo a denunciar la situación, Ruiz reportó el engaño y solicitó a TikTok el cierre de las cuentas fraudulentas, pero su pedido no tuvo respuesta positiva, según afirma. La respuesta habría sido que esas cuentas falsas no incumplían la normativa vigente en la red social.

El denunciante hace dos años que tiene un perfil en TikTok, donde sube contenidos para personas que quieren ingresar en el mundo de las inversiones digitales a través de distintos mercados.

Entonces, un estafador duplica su cuenta, carga todos los videos del verdadero Ruiz y arma un perfil falso con la intención de estafar. El denunciante detectó esta duplicación cuando realizó “un vivo” para su comunidad de seguidores y uno de los seguidores le dijo que no era él quien estaba conectado. De esta forma detecta que hay un “juani.ruiz” falso.

Luego de subir un video en su cuenta, publica otro video alertando sobre el falso perfil y comienza a recibir mensajes de presuntos estafados. Lo cierto es que en la Fiscalía de Delitos Económicos estas posibles estafas no se han denunciado.