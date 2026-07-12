"Un logro mejor que la medalla": al volver de un torneo, un atleta dio la vuelta para rescatar a una perra abandonada

Tras competir en Sananduva, el deportista Maikel Alievi detuvo su vehículo al ver a un animal desnutrido y descubrió que el refugio era un premio superior a cualquier trofeo.

El deportista Maikel Alievi regresaba de un torneo en el municipio de Sananduva, en Brasil, cuando avistó a una perra sin raza definida caminando por el arcén de una carretera concurrida. El animal presentaba signos de desnutrición, exposición al frío y marcas físicas que sugerían un abandono reciente en el asfalto.

Alievi decidió dar media vuelta con su automóvil para realizar el abordaje al percatarse de la vulnerabilidad del canino. La cámara registró el momento exacto de la aproximación: el animal corrió hacia la puerta abierta del coche emitiendo ganidos agudos y agitando la cola en señal de auxilio. Tras una breve interacción en el césped lateral, la perra fue acomodada en el asiento del pasajero de un vehículo antiguo para su transporte seguro.

¿Cómo fue el rescate y la nueva vida de la perra? Durante el trayecto, el comportamiento de la perra cambió de la alerta al descanso profundo. Alternó miradas hacia la carretera con gestos de contacto físico, llegando a apoyar su pata sobre la mano de Alievi mientras este conducía. El deportista logró filmar el momento en que el animal se recostó sobre su espalda en el asiento y se durmió al percibir que finalmente podía descansar.

El proceso de acogida concluyó en una residencia definitiva, lejos de los peligros del tráfico y la intemperie. Maikel preparó una caja de cartón con una manta verde para que la perra pudiera dormir con comodidad y seguridad. El video del rescate alcanzó las 56 mil reacciones y miles de comentarios en redes sociales, donde se destacó la lealtad inmediata de los animales rescatados.

"Hoy ella está en casa, segura, recibiendo cariño, comida y el cuidado que todo ser vivo merece", escribió el ahora tutor en sus redes. El atleta reflexionó sobre el impacto de su decisión al afirmar que, a veces, un gesto simple cambia una vida y, sin darse cuenta, cambia la propia. Para él, este encuentro representó una conquista mejor que cualquier medalla obtenida en la competencia.

¿Por qué se cree que la perra fue abandonada tras parir? En los comentarios del video, varios usuarios especularon sobre la posibilidad de que la perra hubiera parido recientemente antes de ser dejada en la ruta. Uno de los internautas opinó que el dueño se habría quedado con los cachorros, ya que de otro modo el animal no habría entrado tan fácilmente en la camioneta. Los especialistas señalan que mamilos aumentados o piel flácida en el abdomen son indicios claros de que una hembra ha tenido crías recientemente. A pesar de las marcas de desnutrición, la perra mostró una adaptación rápida a su nuevo entorno doméstico. El caso generó un debate sobre la gratitud de los animales que aparecen en situaciones críticas de vulnerabilidad. Maikel Alievi mantiene el cuidado del animal mientras la historia sigue sumando interacciones de personas que valoran la empatía por encima del éxito deportivo.