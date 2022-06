Un hombre pidió el divorcio porque se hartó de que su esposa solo le diera sopas instantáneas

Un hombre decidió divorciarse de su esposa porque se hartó de que, según él, la mujer le hiciera solamente sopas instantáneas para desayunar, almorzar y cenar, así lo informó The New Indian Express. El caso, ocurrido en la India, fue identificado por el juez como “Maggi” por la marca de fideos que compraba la mujer. Sin embargo, a pesar del desesperado pedido, el individuo debería esperar al menos un año según las leyes hindúes.

Según el juez, el hombre dijo que no soportó más la situación, ya que su esposa no sabe preparar ningún alimento que no sean fideos instantáneos.

Qué dice la ley de India

De acuerdo con lo que dicta la ley en India, las parejas que se quieren divorciar tienen que esperar por lo menos un año, para de esta manera tratar de resolver los problemas de pareja.

A pesar de le ley, el juez de la causa, ML Raghunath, dijo al medio Express, que de 900 casos de divorcio, solo 20 o 30 logran resolver esos problemas de pareja y tener éxito.

El juez asegura que de no ser por la ley india ya habría peticiones de divorcio hasta en los salones de boda, ya que los casos se han incrementado y que las parejas no soportan estar más de un año juntas.

ML Raghunath también señala que debido a la pandemia por covid-19 aumentaron los divorcios debido al estrés del encierro, la convivencia y la incertidumbre económica. De hecho, en zonas rurales se ha incrementado aun más.

La Ley de Matrimonio Especial de India declara que el divorcio por consentimiento solo se da cuando ambas partes han vivido separadas durante un año.

Asimismo advirtió que la tasa de matrimonios ya ha disminuido incluso en otras partes del mundo, como por ejemplo, en Estado Unidos ya que solamente hubo 1,7 millones de bodas en 2020, cifra que mostró un declive del 17% en comparativa al 2019.