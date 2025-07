"Un día perdido": esto dicen en Chile tras las evacuaciones por la alerta de tsunami

Y por cierto, la gente en Coliumo habla de que la situación no estaba nada de sencilla, donde el mar se recogió mucho, y aún no termina todo.



¿Y qué me dicen de Boyeruca? Ondas muy grandes, con subidas y bajadas más "rápidas", con variaciones máximas de unos 3 metros. pic.twitter.com/IhCWAXKFA8