Mendoza hizo historia con el Mundial de Pelota a Mano en el Club Regatas

Durante una semana, más de 200 deportistas de distintas partes del mu ndo se dieron cita en la capital mendocina, representando a delegaciones d e Argentina , Chile , Colombia, Ecuador, Euskadi, Francia, Holanda, Italia, Puerto Rico, Reino Unido, Selección Valenciana y Venezuela, en una competencia que combinó alto nivel deportivo y un fuerte intercambio cultural.

El certamen se disputó en las modalidades One Wall, 4 Paredes, Llargues y Juego Internacional, tanto en rama femenina como masculina, consolidando la diversidad y riqueza de esta disciplina a nivel global.

La competencia incluyó fases clasificatorias, instancias eliminatorias y finales, con partidos que reunieron a los mejores exponentes de la pelota a mano mundial, posicionando a Mendoza como epicentro internacional de este deporte.

En este marco, el presidente del Club Mendoza de Regatas , Jorge Aguirre Toum, destacó el desarrollo del certamen y el impacto que tuvo en la institución y la provincia: "Fue una semana increíble que superó ampliamente nuestras expectativas. Se vivió una competencia de altísimo nivel y la Selección Argentina demostró estar a la altura, especialmente en la modalidad 4 paredes, donde logró resultados muy importantes”.

image Los integrantes de la Selección de Euskadi PrensaRegatas

Además, remarcó la relevancia histórica del evento: “Para nosotros es un verdadero honor haber organizado este Mundial y, sobre todo, haber sido parte de esta experiencia por primera vez en Mendoza. Sin dudas, marca un antes y un después para la pelota a mano en la provincia y en el país”, dijo el directivo.

Lo que dijo el titular de la Confederación Internacional

Por su parte, el representante de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Pedro López, también valoró de manera muy positiva la organización del evento: “Creíamos que este podía ser el mejor Mundial, y sin dudas lo fue. Es el mejor campeonato en el que hemos participado como Confederación. El Club Regatas fue un anfitrión excelente: todas las delegaciones se sintieron muy cómodas y destacaron la calidad organizativa”, indicó.

image Selección Argentina de damas de Pelota a Mano. PrensaRegatas

En ese sentido, agregó: “He recibido felicitaciones de presidentes de distintas federaciones y delegaciones, quienes resaltaron el nivel de organización y la calidez con la que fueron recibidos. Estamos profundamente agradecidos con la gestión y con todo el equipo de trabajo que encabeza el presidente Jorge Aguirre Toum”, aseguro Pedro López.

Todos los resultados

El seleccionado argentino tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial, logrando importantes resultados tanto en la modalidad de 4 Paredes como en One Wall, consolidándose entre las principales potencias de la disciplina.

En la especialidad 4 Paredes, Argentina se consagró campeona, superando en la final al representativo del País Vasco. El equipo estuvo integrado por Adrián Astorga y Leandro Rodríguez, quienes demostraron un gran nivel a lo largo de todo el torneo.

image Selección de Pelota a Mano de Euskadi PrensaRegatas

El podio de esta disciplina se completó así:

1° Argentina

2° País Vasco

3° Valencia

4º Reino Unido

Por su parte, en la modalidad One Wall, el seleccionado argentino alcanzó el subcampeonato del mundo, tras una destacada participación. En esta categoría, el título fue para País Vasco, mientras que Inglaterra completó el tercer puesto.

image Mundial Absoluto de Pelota a Mano PrensaRegatas

El podio de One Wall fue:

1° País Vasco

2° Argentina

3° Inglaterra

En cuanto a la rama femenina de 4 Paredes, la dupla conformada por Carlota Mateo y Amparo Castrillejos logró el tercer puesto, sumando una nueva medalla para la delegación.

Podio Llargues masculino:

1° Comunidad Valenciana

2° Holanda

3° Euskadi

4º Francia

image Mundial Absoluto de Pelota a Mano PrensaRegatas

Podio Llargues Femenino:

1° Comunidad Valenciana

2° Italia

3° Euskadi

Podio Juego Internacional Masculino:

1º Italia

2º Euskadi

3º Comunidad Valenciana

4º Países Bajos

image Mundial Absoluto de Pelota a Mano PrensaRegatas

Podio Juego Internacional femenino:

1º Euskadi

2º Países Bajos

3º Comunidad Valenciana

4º Italia

Con el disputa del Mundial en la provincia se reafirmó el crecimiento de la pelota a mano y el rol de Mendoza como sede de grandes eventos deportivos internacionales, fortaleciendo vínculos entre países y proyectando a la provincia en el escenario global.