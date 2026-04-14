14 de abril de 2026 - 21:11

Mendoza hizo historia con el Mundial de Pelota a Mano en el Club Regatas

El Club Mendoza de Regatas fue anfitrión del XII Mundial Absoluto de Pelota a Mano, con más de 200 deportistas y delegaciones de todo el mundo.

La Selección Argentina tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial, logrando importantes resultados tanto en la modalidad de 4 Paredes como en One Wall. En 4 Paredes se consagró campeona mundial. &nbsp;

La Selección Argentina tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial, logrando importantes resultados tanto en la modalidad de 4 Paredes como en One Wall. En 4 Paredes se consagró campeona mundial.

 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Durante una semana, más de 200 deportistas de distintas partes del mundo se dieron cita en la capital mendocina, representando a delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Euskadi, Francia, Holanda, Italia, Puerto Rico, Reino Unido, Selección Valenciana y Venezuela, en una competencia que combinó alto nivel deportivo y un fuerte intercambio cultural.

El certamen se disputó en las modalidades One Wall, 4 Paredes, Llargues y Juego Internacional, tanto en rama femenina como masculina, consolidando la diversidad y riqueza de esta disciplina a nivel global.

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Selecci&oacute;n Argentina de pelota a mano

Selección Argentina de pelota a mano

La competencia incluyó fases clasificatorias, instancias eliminatorias y finales, con partidos que reunieron a los mejores exponentes de la pelota a mano mundial, posicionando a Mendoza como epicentro internacional de este deporte.

La palabra del presidente de Regatas

En este marco, el presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, destacó el desarrollo del certamen y el impacto que tuvo en la institución y la provincia: "Fue una semana increíble que superó ampliamente nuestras expectativas. Se vivió una competencia de altísimo nivel y la Selección Argentina demostró estar a la altura, especialmente en la modalidad 4 paredes, donde logró resultados muy importantes”.

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Los integrantes de la Selecci&oacute;n de Euskadi

Los integrantes de la Selección de Euskadi

Además, remarcó la relevancia histórica del evento: “Para nosotros es un verdadero honor haber organizado este Mundial y, sobre todo, haber sido parte de esta experiencia por primera vez en Mendoza. Sin dudas, marca un antes y un después para la pelota a mano en la provincia y en el país”, dijo el directivo.

Lo que dijo el titular de la Confederación Internacional

Por su parte, el representante de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Pedro López, también valoró de manera muy positiva la organización del evento: “Creíamos que este podía ser el mejor Mundial, y sin dudas lo fue. Es el mejor campeonato en el que hemos participado como Confederación. El Club Regatas fue un anfitrión excelente: todas las delegaciones se sintieron muy cómodas y destacaron la calidad organizativa”, indicó.

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Selecci&oacute;n Argentina de damas de Pelota a Mano.&nbsp;

Selección Argentina de damas de Pelota a Mano.

En ese sentido, agregó: “He recibido felicitaciones de presidentes de distintas federaciones y delegaciones, quienes resaltaron el nivel de organización y la calidez con la que fueron recibidos. Estamos profundamente agradecidos con la gestión y con todo el equipo de trabajo que encabeza el presidente Jorge Aguirre Toum”, aseguro Pedro López.

Todos los resultados

El seleccionado argentino tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial, logrando importantes resultados tanto en la modalidad de 4 Paredes como en One Wall, consolidándose entre las principales potencias de la disciplina.

En la especialidad 4 Paredes, Argentina se consagró campeona, superando en la final al representativo del País Vasco. El equipo estuvo integrado por Adrián Astorga y Leandro Rodríguez, quienes demostraron un gran nivel a lo largo de todo el torneo.

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Selecci&oacute;n de Pelota a Mano de Euskadi

Selección de Pelota a Mano de Euskadi

El podio de esta disciplina se completó así:

  • 1° Argentina
  • 2° País Vasco
  • 3° Valencia
  • 4º Reino Unido

Por su parte, en la modalidad One Wall, el seleccionado argentino alcanzó el subcampeonato del mundo, tras una destacada participación. En esta categoría, el título fue para País Vasco, mientras que Inglaterra completó el tercer puesto.

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Mundial Absoluto de Pelota a Mano&nbsp;

Mundial Absoluto de Pelota a Mano

El podio de One Wall fue:

  • 1° País Vasco
  • 2° Argentina
  • 3° Inglaterra

En cuanto a la rama femenina de 4 Paredes, la dupla conformada por Carlota Mateo y Amparo Castrillejos logró el tercer puesto, sumando una nueva medalla para la delegación.

Podio Llargues masculino:

  • 1° Comunidad Valenciana
  • 2° Holanda
  • 3° Euskadi
  • 4º Francia
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Mundial Absoluto de Pelota a Mano

Mundial Absoluto de Pelota a Mano

Podio Llargues Femenino:

  • 1° Comunidad Valenciana
  • 2° Italia
  • 3° Euskadi

Podio Juego Internacional Masculino:

  • 1º Italia
  • 2º Euskadi
  • 3º Comunidad Valenciana
  • 4º Países Bajos
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Mundial Absoluto de Pelota a Mano

Mundial Absoluto de Pelota a Mano

Podio Juego Internacional femenino:

  • 1º Euskadi
  • 2º Países Bajos
  • 3º Comunidad Valenciana
  • 4º Italia

Con el disputa del Mundial en la provincia se reafirmó el crecimiento de la pelota a mano y el rol de Mendoza como sede de grandes eventos deportivos internacionales, fortaleciendo vínculos entre países y proyectando a la provincia en el escenario global.

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