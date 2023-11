Un avión se vio forzado a aterrizar luego de que un caballo escapara de la bodega

Un avión de la aerolínea Air Atlanta Icelandic tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto neoyorquino JFK luego de que un caballo se escapara de la bodega de la aeronave. En el vuelo se transportaban, en total, 15 caballos hasta la ciudad de Lieja, ubicada en Bélgica.

Un inusual episodio tuvo lugar en una aeronave el pasado 9 de noviembre, de acuerdo con el medio internacional CNN. Ese día, un Boeing 747 debía transportar 15 caballos hasta el Aeropuerto de Lieja, donde luego serían trasladados a un centro de importación y exportación muy importante en esa región Europea.

Sin embargo, el avión que partió desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, experimentó turbulencias cuando se encontraba a casi 10.000 metros de altura y uno de los sementales se aterrorizó y, en consecuencia, escapó de su establo en la bodega de la aeronave.

“Somos un avión de carga con un animal vivo, un caballo, a bordo. El caballo se ha escapado de su puesto”, se escucha decir a uno de los pilotos en un audio que obtuvo el canal de YouTube “You Can See The ATC”.

El movimiento brusco que realizó el avión al momento de despegar alteró al animal y ocasionó que este escapara, quedando su cuerpo atrapado en la barrera del establo. Foto: Pexels

Según informó el responsable de exportación de animales de la aero terminal neoyorquina, John Cucicelli, el movimiento brusco que realizó el medio de transporte al momento del despegue alteró al animal y ocasionó que este escapara, quedando su cuerpo atrapado en la barrera del establo, con sus patas delanteras de un lado y las patas traseras del otro.

Si bien los pilotos informaron a Control de Tráfico Aéreo que no tenían inconvenientes para volar, advirtieron que no podían garantizar la seguridad del animal. Efectivamente, el caballo sufrió graves lesiones durante el vuelo y el piloto solicitó la presencia de un veterinario en la zona de aterrizaje porque el animal estaba con “dificultades”.

El jet de Air Atlantic debió arrojar cerca de 20 toneladas de combustible al este de la isla de Nantucket para poder descender, pero una vez que lo lograron los profesionales atendieron al caballo y, luego de constatar que las heridas eran de gravedad, debieron tomar la decisión de sacrificarlo.

Con tres horas de retraso, el avión aterrizó a las de las 6:49 de la mañana en Lieja con el resto de los caballos.

