Murió a los 23 años la modelo Sienna Weir tras un trágico accidente en caballo

Una triste noticia conmociona al mundo de la moda. La modelo australiana de 23 años, Sienna Weir, murió este jueves tras sufrir un accidente de equitación. La noticia fue dada a conocer por la familia de la joven, quien informó que no pudo recuperarse de las heridas que le ocasionó el episodio ocurrido a principios de abril.

La agencia de modelos a la que Weir pertenecía, Scoop Management, realizó un posteo en su cuenta de Instagram tras el comunicado de prensa que brindó el círculo cercano de la modelo este viernes. En él, escribieron “por siempre en nuestros corazones” junto a una serie de fotografías de la joven.

El accidente a caballo de Sienna ocurrió el 2 de abril. Weir se dedicaba a la equitación desde muy pequeña, llevaba casi 20 años como jinete cuando el caballo al que montaba en el Windsor Polo Grounds sufrió una caída que le ocasionó graves heridas.

La modelo fue finalista de Miss Universo Australia, y recibida en literatura inglesa y psicología por la Universidad de Sydney. Foto: Sienna Weir / Instagram

Tras el accidente, la joven fue internada de urgencia en el Hospital Westmead, donde recibió cuidados médicos y permaneció con soporte vital. Sin embargo, Weir falleció este jueves al no poder recuperarse de las lesiones sufridas.

Sobre su pasión por los caballos y la equitación, la joven brindó una entrevista a un medio australiano en el que contó: “Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión pero he estado montando a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin hacerlo”.

MISS UNIVERSO Y DOBLE TITULACIÓN PROFESIONAL

Sienna Weir participó del certamen de belleza Miss Universo Australia 2022 y quedó seleccionada entre las 27 finalistas. “Yo creo que estar abierta a oportunidades, ser una persona sociable, tener dedicación, ser multifacética y tener integridad”, respondió aquella vez al ser preguntada sobre las cualidades más importantes para ser elegida.

Además de participar de concursos junto a su caballo en los fines de semana, la modelo se había recibido cuatro meses antes de su accidente en Literatura Inglesa y en Psicología en la Universidad de Sydney. Weir tenía planes de mudarse al Reino Unido para “expandir” su carrera profesional y disfrutar de su familia.