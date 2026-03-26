Tras 82 días, Nicolás Maduro y su esposa reaparecen hoy ante un tribunal de Nueva York

Pasaron varias semanas sin noticias hasta este jueves que el expresidente venezolano Nicolás Maduro se presente frente a un tribunal de Nueva York en un intento por lograr que se desestime la acusación por narcotráfico en su contra debido a una disputa geopolítica sobre los honorarios legales .

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El abogado de Maduro, Barry Pollack, sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto al impedir que los fondos del gobierno venezolano se utilicen para pagar sus costas legales.

Es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal desde la audiencia de enero, en la que él protestó por su captura por las fuerzas militares estadounidenses y declaró: “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”.

Las vallas que se ven alrededor del edificio de la Corte del Distrito Sur de Nueva York amanecieron con filas de periodistas y curiosos que no quieren perderse el proceso judicial. De hecho, había hasta carpas instaladas.

Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparecerá el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores esperando entrar a la audiencia este jueves en Brooklyn, Nueva York. Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparecerá el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores esperando entrar a la audiencia este jueves en Brooklyn, Nueva York. EFE

Una acusación formal de 25 páginas lo acusó a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Ambos permanecen detenidos desde enero en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado la fecha del juicio, aunque podría hacerlo durante la audiencia.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, aún cuentan con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias por toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero mientras el partido gobernante de Maduro se mantiene en el poder, él fue marginado del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela que tiene buen vínculo con Donald Trump, interventor del país.

Tras la caída de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma: salarios de 160 dólares mensuales en el sector público y un promedio privado de 237 dólares, reportó la agencia AP.