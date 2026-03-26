El venezolano Neiyerver León Rengel, de 28 años, fue enviado al penal de máxima seguridad CECOT. Denuncia que fue vinculado falsamente con el "Tren de Aragua" por sus tatuajes.

Fue deportado por error a El Salvador y demandó a Estados Unidos por USD 1.3 millones

Un ciudadano venezolano presentó este martes una demanda federal contra el Gobierno de los Estados Unidos. Neiyerver Adrián León Rengel reclama 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios, alegando que fue deportado ilegalmente a una prisión extranjera de máxima seguridad bajo acusaciones falsas.

Según informó The Miami Herald, León Rengel fue uno de los cientos de venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una cárcel diseñada para pandilleros peligrosos, donde permaneció incomunicado y bajo condiciones de abuso físico y psicológico.

centro de confinamiento del terrorismo Guardias en el interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la nueva cárcel construida por el Gobierno de Bukele. EFE Un tatuaje: el origen del error León Rengel ingresó a EE. UU. legalmente en junio de 2023 a través de la aplicación CBP One. Al momento de su detención en Irving, Texas, en marzo de 2024, el joven contaba con una audiencia programada para el año 2028 y una solicitud activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Sin embargo, la demanda sostiene que los agentes migratorios ignoraron su documentación y lo catalogaron como un criminal "extremadamente peligroso". La justificación oficial fue que los tatuajes en su cuerpo supuestamente lo vinculaban con el Tren de Aragua, organización que la administración Trump ha calificado como "terrorista".

"No busco regresar a Estados Unidos. Pero sí quiero limpiar mi nombre; quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil", declaró el joven al medio estadounidense.