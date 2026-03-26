El Ejército de Estados Unidos sube la edad de ingreso a los 42 años y flexibiliza el consumo de marihuana

La medida busca adaptar la fuerza a los cambios sociales y equiparar los requisitos de ingreso con los de la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

El Ejército de Estados Unidos implementó cambios profundos en sus reglas de reclutamiento este marzo de 2026. La actualización más significativa eleva el límite de edad para ingresar de 35 a 42 años. Además, se eliminan barreras históricas relacionadas con antecedentes menores por posesión de marihuana para reflejar las transformaciones de la sociedad.

Anteriormente, el límite para enlistarse era de 35 años, aunque se permitían excepciones ocasionales. Con esta nueva normativa, el Ejército se alinea con los topes de edad ya vigentes en otras fuerzas, como la Armada (41 años), la Fuerza Aérea (42 años) y la Fuerza Espacial (42 años). Según Kate Kuzminski, especialista del Center for a New American Security, esta medida busca ampliar la base de posibles candidatos.

image El fin del veto por posesión de marihuana y los delitos graves Otro eje central de la reforma es la flexibilización de las restricciones por drogas. A partir de ahora, una única condena legal por posesión de marihuana o parafernalia de drogas ya no será un impedimento automático para unirse a las filas. Expertos indicaron que este ajuste responde a la necesidad de que las normas militares reconozcan los cambios legales en la población civil.

A pesar de esta apertura, las autoridades militares fueron enfáticas en que no habrá una degradación de la disciplina general ni de los estándares de conducta. Las normas relacionadas con comportamientos delictivos graves o felonías no han sufrido modificaciones y no se planea bajarlas en el futuro cercano. La institución mantiene una postura firme contra conductas criminales de mayor peso.

image Nuevas reglas para incorporar soldados con mayor experiencia El paquete de medidas también incluye cambios administrativos para facilitar el flujo de nuevos integrantes. Por ejemplo, las exenciones de reclutamiento relacionadas con la salud mental ahora podrán ser aprobadas en niveles jerárquicos más bajos, lo que agiliza el proceso de incorporación de nuevos soldados. Asimismo, se establecieron nuevas pautas que exigen la aprobación de supervisores para acceder a programas de asistencia educativa.