Israel mató a Alireza Tangsiri, el comandante iraní a cargo del cierre del estrecho de Ormuz

El ministro de Defensa de Israel , Israel Katz, aseguró que el Ejército israelí mató al comandante de la Armada iraní , Alireza Tangsiri , en un ataque nocturno que calificó como “preciso y letal”.

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Según indicó, el operativo también dejó fuera de combate a otros altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , en un golpe directo a la estructura militar de Irán.

Katz sostuvo que la eliminación de Tangsiri representa “una noticia importante” también para Estados Unidos, al vincular la operación con la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz , por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

“Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu”, remarcó.

El episodio se inscribe en una escalada que aún no muestra señales de freno , pese a los dichos de Trump por un supuesto "acuerdo". Desde la madrugada, Irán lanzó siete oleadas de misiles contra el centro de Israel y el área de Jerusalén, mientras que el gobierno israelí ratificó que continuará con bombardeos sobre infraestructura crítica iraní.

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo

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“Las FDI los perseguirán y los neutralizarán uno por uno”, advirtió Katz, en una señal de endurecimiento de la postura israelí incluso en medio de contactos diplomáticos.

En paralelo al conflicto, Washington y Teherán iniciaron contactos indirectos para explorar una posible tregua, aunque sin avances concretos. Mientras la administración de Trump sostiene que Irán busca un acuerdo, el gobierno iraní rechaza el plan inicial y niega negociaciones formales.

Según medios como Haaretz y The Jerusalem Post, Tangsiri habría sido abatido en la ciudad portuaria de Bandar Abás, un punto clave cercano al estrecho de Ormuz.

El factor petróleo y el bloqueo estratégico

Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene restringido el paso por el estrecho de Ormuz para lo que considera países enemigos, aunque permite la circulación de petroleros de naciones aliadas como India o Tailandia.

El impacto global es inmediato: cualquier alteración en esa vía marítima repercute en el precio internacional del crudo, lo que agrega presión económica a un conflicto que ya excede lo militar.