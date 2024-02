Tragedia en Brasil: un cable cayó a una piscina y una embarazada, su madre y su hermano murieron electrocutados

Un día de diversión en familia se transformó en una tragedia devastadora en un parque acuático del sur de Brasil, cuando un cable eléctrico cayó en la piscina donde nadaban, cobrándose la vida de una mujer embarazada, su madre y su hermano. El desgarrador suceso tuvo lugar en medio de fuertes vientos que provocaron la caída de una rama de pino, impactando el cable y desencadenando la tragedia.

Roseli da Silva Santos, de 41 años, Emily Raiane de Lara, de 23 años y que estaba esperando a su primer hijo, y Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 años, perdieron la vida en el trágico incidente en el parque acuático situado en Rio Branco do Sul, estado de Paraná. Además, otras nueve personas resultaron heridas en el suceso.

Testigos del dramático episodio lograron rescatar a las víctimas y las trasladaron rápidamente a un centro médico, pero lamentablemente su estado era grave. Posteriormente, fueron llevados al Hospital Evangélico de Curitiba, donde finalmente fallecieron debido a las graves lesiones sufridas.

Ivone da Silva Santos, madre y abuela de las víctimas, recordó con dolor los últimos momentos de alegría compartidos por su familia en el parque acuático. “Estaban todos felices, me mandaron fotos y videos. Eran las 13:13. Mi nieta me envió un mensaje que era un video de ellos jugando. Había un tobogán, subían y se deslizaban. Estaban todos felices y de un momento a otro me enteré de la noticia”, expresó con conmoción.

Un cable eléctrico cayó a la pileta y provocó una tragedia.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad local y ha generado un profundo pesar en Brasil. Mientras tanto, las autoridades locales, incluida la Policía Civil, están llevando a cabo una investigación exhaustiva del caso. Según los informes preliminares, la caída del cable fue atribuida a un temporal con vientos de más de 60 kilómetros por hora. La compañía eléctrica Copel indicó que, aunque la red eléctrica se remonta a la década de 1980, había sido mantenida adecuadamente a lo largo de los años.

