Tiene 90 años, ofreció pagar una deuda de USD 14.000 y aun así enfrenta un desalojo en Hollywood

Song Maeng, un residente de 90 años de una comunidad de retiro en Hollywood, vive una situación desesperante tras recibir una orden de desalojo por supuestas deudas impagas. El caso genera conmoción internacional porque, a pesar de ofrecer el pago total de los 14.000 dólares exigidos, la administración insiste en expulsarlo en apenas dos semanas.

El misterio de los 14.000 dólares y el "no" rotundo La pesadilla de Maeng comenzó a finales del año pasado cuando recibió la notificación de desalojo por falta de pago en Kingsley Manor, el complejo de Hollywood donde reside desde el año 2024. Sin embargo, la raíz del conflicto es un enigma tanto para el anciano como para su representante legal, Jonathan Segura. El abogado sostiene que Maeng nunca fue informado de estas tarifas y que, hasta el día de hoy, la administración no ha proporcionado un desglose detallado que explique qué representan esos 14.000 dólares. Ante la amenaza de perder su hogar, Song Maeng tomó una decisión drástica: ofreció pagar la suma completa con tal de mantener su estabilidad y su vivienda.

image Sorprendentemente, la respuesta de la comunidad de retiro fue un rechazo tajante. Según Segura, la administración no solo quiere el dinero, sino que exige que el hombre abandone el lugar en un plazo de 14 días, ignorando su propuesta de pago.

Esta postura ha sido calificada como una "dificultad extrema" por su defensa, considerando que Maeng tiene 90 años y atraviesa diversos problemas de salud. Estos son los puntos clave que complican el caso:

El proceso se ve entorpecido porque Maeng no domina completamente el idioma, lo que dificultó su comprensión de los reclamos iniciales. Falta de transparencia: La administración exige el cobro de la deuda pero se niega a explicar si se trata de alquileres atrasados o cargos adicionales por servicios.

La administración exige el cobro de la deuda pero se niega a explicar si se trata de alquileres atrasados o cargos adicionales por servicios. Plazo de desalojo: El pedido de expulsión en solo dos semanas es considerado desproporcionado para una persona de su edad y condición. image Una batalla judicial en las puertas de febrero La situación ha escalado a un nivel legal que pocos esperaban para un hombre de su edad. Jonathan Segura, el abogado de Maeng, enfatizó que desalojar a una persona de 90 años en las condiciones actuales de vivienda en Los Ángeles representa un riesgo físico y emocional inaceptable. "Solo estamos tratando de obtener más información", declaró Segura sobre la falta de respuestas claras por parte de la comunidad de retiro.