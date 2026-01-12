Tiene 18 años, encontró 1,5 millones de objetos en el espacio con su computadora y la NASA quiere contratarlo

Matteo Paz soñaba con las estrellas desde niño. A los 18 años creó una inteligencia artificial que detectó 1,5 millones de objetos nuevos.

Matteo Paz, un estudiante de secundaria de 18 años, enfrentó un desafío que parecía imposible para cualquier ser humano: procesar 200.000 millones de datos del telescopio NEOWISE de la NASA. Lo que comenzó como un sueño de infancia en las charlas de Caltech terminó en un descubrimiento que dejó a la comunidad científica internacional sin palabras.

Un sueño nacido bajo el cielo de California Matteo creció en Pasadena, donde su madre lo llevaba con entusiasmo a las conferencias sobre astronomía organizadas por el Instituto de Tecnología de California (Caltech). Esas noches de observación despertaron en él un deseo profundo de contribuir al mundo de la ciencia y dejar su propia marca en el firmamento. En 2022, con apenas 15 años, dio el primer paso firme hacia ese objetivo al ingresar al programa Planet Finder de la institución para estudiar informática y astronomía.

image Allí, bajo la mentoría del científico Davy Kirkpatrick, quien se convirtió en una pieza clave de su crecimiento, comenzó a moldear la herramienta que revolucionaría su futuro. Kirkpatrick, que también había cumplido su sueño de ser astrónomo gracias al apoyo de una profesora, decidió transmitir esa misma guía a Matteo al ver su inmenso potencial. La relación entre ambos fue fundamental: el mentor le permitió un aprendizaje sin límites, donde cada reunión era una oportunidad para charlar de ciencia de manera profunda.

El código que "vio" lo que nadie más pudo El gran problema de la astronomía moderna es la magnitud de la información acumulada; el telescopio NEOWISE había escaneado el cielo por más de una década, recolectando datos que nadie había podido analizar por completo debido a su complejidad. Matteo no dudó ante los 200.000 millones de filas de datos y desarrolló VARnet, un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar señales débiles en las curvas de luz de los objetos cósmicos.

En apenas seis semanas de entrenamiento intensivo, su inteligencia artificial logró procesar la información a velocidades asombrosas (menos de 5 microsegundos por fuente) y sacó a la luz más de 1,5 millones de objetos desconocidos. Entre los hallazgos se encuentran cuásares, supernovas en explosión y estrellas que se eclipsan entre sí, objetos que los investigadores habían pasado por alto durante años.