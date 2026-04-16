16 de abril de 2026 - 11:42

Tejió en silencio a los 12 años, superó los 150 mil seguidores y ahora persigue un récord que intriga al mundo

Viktor Miti se propuso crear la alfombra más grande del mundo sumando una puntada por cada nuevo usuario; ya alcanzó los 150.000 seguidores en apenas una semana.

Este niño serbio causó furor en las redes sociales: sumó 150 mil seguidores en pocos días.

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Por Cristian Reta

Viktor Miti, un niño de Serbia, se convirtió en la nueva sensación de Instagram bajo el nombre "Hekla Viktor" y sumó miles de seguidores en pocos días. Su propuesta es simple pero ambiciosa: teje una puntada de crochet por cada nuevo seguidor que se suma a su cuenta. En pocos días, su comunidad creció de forma explosiva.

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Viktor comenzó su perfil la semana pasada y la respuesta de los usuarios fue inmediata. Su pasatiempo, que muchos podrían considerar tradicional o fuera de lo común para un niño de su edad, se transformó en un motor de interacción masiva. El pequeño publica videos diarios donde muestra el progreso de su tejido.

Un punto por seguidor: el desafío detrás del récord

La meta final de Viktor es ambiciosa: confeccionar el tapiz o alfombra tejida más grande que se haya registrado nunca. Para lograrlo, utiliza el crecimiento de su propia red social como medida para cada avance del trabajo manual. En sus videos más recientes, el niño explica que añade una puntada por cada seguidor hasta alcanzar su objetivo.

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En sus publicaciones, el niño no oculta el esfuerzo físico que implica el reto diario. Al alcanzar cifras cercanas a los 140.000 seguidores en poco tiempo, admitió que el trabajo es agotador y requiere muchas horas de dedicación constante. Sin embargo, su compromiso con la tarea parece inquebrantable, impulsado por el apoyo de una comunidad que celebra su destreza técnica.

Valentía frente a las críticas y estereotipos

Lo que hace especial la historia de Viktor no es solo su habilidad manual, sino su postura firme frente a las críticas recibidas. En la descripción de su perfil, el joven tejedor reconoce abiertamente que algunos niños suelen burlarse o insultarlo por elegir el crochet como hobby. A pesar de los ataques, Viktor aclaró que no piensa renunciar a su pasión por la opinión de los demás.

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Esta determinación le valió elogios de miles de personas en todo el mundo. Los comentarios en sus videos destacan tanto su elocuencia al hablar como su coraje para romper estereotipos de género en el arte textil. Algunos usuarios resaltan que el niño "tiene agallas" por mostrar su trabajo sin miedos. Viktor logró convertir lo que para algunos era motivo de burla en un fenómeno de admiración global.

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