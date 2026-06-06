Tim Payne se emocionó por la cantidad de seguidores que sumó: "Son más que la población de Nueva Zelanda"

El futbolisra neozelandés, Tim Payne, se hizo mundialmente conocido en pocos días luego de que el influencer argentino, Valentín Scarsini, promoviera una campaña para lanzar a la fama al jugador menor conocido del Mundial.

La iniciativa llegó tan lejos que en pocos días el jugador alcanzó más de 5 millones de seguidores y se convirtió en una de las figuras más populares de cara al campeonato.

Este sábado, el deportista compartió un mensaje para sus seguidores y no pudo esconder su emoción por el número de fanáticos que sumó en poco tiempo. "Qué semana. De no tener nada planeado a millones de nuevos seguidores. Eso es más que la población de Nueva Zelanda” , señaló entre risas.

Cabe destacar que, según los últimos datos del Banco Mundial, la población del país de Oceanía suma un total de 5,338 millones de personas, por lo que Tim Payne está a tan sólo 100 mil seguidores de superar ese número en Instagram.

En un video compartido en sus redes sociales, el jugador agradeció a sus seguidores argentinos y de otras partes de Latinoamérica: "¡Esto ha sido abrumador y son increíbles! Especialmente todos en Argentina, México y toda Centroamérica y Sudamérica que me han dado esta plataforma, han sido asombrosos", expresó.

Asimismo, subrayó el orgullo que siente por participar de la Copa del Mundo representando a Nueva Zelanda. "Espero enorgullecerlos a todos".

También destacó la cantidad de mensajes que recibió tras volverse una figura viral y aseguró que con su equipo están trabajando para responder todos. "Empezaré a compartir el cariño y a destacar a otros, pero por favor, tengan paciencia mientras procesamos todos los mensajes y el apoyo que hemos recibido. Ahora mismo mi enfoque está en el fútbol", añadió.

La reunión entre el argentino y el futbolista viral

Valentín Scarsini, el influencer argentino que llevó a Tim Payne a la fama, se reunió hace unos días con el deportista, quien contó cómo fue esa experiencia.

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"Fue una locura. Me etiquetaron en el video y luego simplemente no se detuvo", contó sobre el momento en que notó que sus seguidores aumentaban en sus redes.

"Jugar el mundial ahora es bueno para mi y para el equipo neozelandés, esto pone una luz sobre nosotros. Es algo positivo pero al mismo tiempo es un cambio para mi. Sigo siendo la persona que soy y sigo intentando hacer lo que hago, que es jugar futbol", añadió.