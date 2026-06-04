¿De Nueva Zelanda al Bajo Flores? Riestra avanza para fichar a Tim Payne, el jugador más viral del planeta

La comisión directiva del club ya analiza formalmente una oferta para quedarse con el defensor de los "All Whites". Tras el polémico debut del influencer Spreen, la dirigencia busca dar un golpe de efecto internacional, pero esta vez con un futbolista de Selección.

Deportivo Riestra volvió a sorprender al mundo del fútbol y ahora apunta a concretar una de las incorporaciones más llamativas del mercado. El club de Nueva Pompeya está interesado en contratar al defensor neozelandés Timothy John Payne, conocido como Tim Payne, futbolista del Wellington Phoenix y habitual integrante de la selección de Nueva Zelanda.

La información fue revelada por el periodista Daniel Avellaneda durante el programa Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, donde aseguró que las gestiones ya comenzaron y que la dirigencia analiza formalizar una propuesta para sumar al jugador de cara a la próxima temporada.

Según detalló Avellaneda, el interés de Riestra es concreto y se diferencia de otras acciones mediáticas que protagonizó la institución en el pasado. En ese sentido, recordó el caso del influencer "Spreen", quien tuvo una breve participación en un partido oficial, y remarcó que la situación de Payne responde exclusivamente a cuestiones deportivas.

“Tim Payne puede jugar en Deportivo Riestra. Deportivo Riestra está interesado en el jugador influencer, Tim Payne”, señaló el periodista, quien destacó la trayectoria internacional del defensor y su presencia en la selección neozelandesa.

Además, afirmó que la posibilidad de su llegada ya fue analizada por las máximas autoridades del club. “Ya hubo una charla en la comisión directiva y están por hacer una propuesta. Es serio, es real. Es una figura internacional, mundial, que puede venir al fútbol argentino”, sostuvo.

Payne, de 31 años, desarrolló gran parte de su carrera en Nueva Zelanda, donde vistió las camisetas de Auckland City, Waitakere United, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. También tuvo experiencias en el exterior con Blackburn Rovers, de Inglaterra, y Portland Timbers 2, de Estados Unidos. De concretarse la operación, el lateral derecho se convertiría en una de las incorporaciones más exóticas de la historia reciente del fútbol argentino y en una nueva apuesta de Deportivo Riestra para ganar visibilidad tanto dentro como fuera de las canchas.