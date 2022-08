“Solidaridad con Sanna”: la campaña de las finlandesas para apoyar a la primera ministra tras el escándalo

En las últimas semanas la figura de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, recibió numerosas críticas que incluso la llevaron a realizarse un test de drogas. Pero la líder finlandesa también recibió muestras de apoyo, no solo por parte de otros políticos sino también desde la ciudadanía de su país, al publicar sus vídeos bailando. “Confío en que la gente entienda que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se pueden separar”, declaró la ministra.

Marin dió negativo al test de drogas y solo admitió el consumo de alcohol. En cuanto a la fiesta, la mandataria finlandesa admitió que la imagen en cuestión está tomada en Kesäranta y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas, aunque pidió perdón por la instantánea. “Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche”, expresó.

Además agregó que se trató de la única fiesta privada que ha organizado en Kesäranta durante sus vacaciones y no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

La foto viral de dos amigas de Sanna Marin en una de las fiestas. | Twitter

Pero la política ya había sido tendencia en redes sociales, generando un fuerte debate a partir de su look, cuando apareció en una fotografía de la revista de moda local Trendi con un escote pronunciado. Los internautas salieron en defensa de la política socialdemócrata con el hashtag #imwithsanna (estoy con Sanna). De este modo, cientos de usuarios, incluidos hombres, compartieron fotografías de sí mismos e incluso de sus mascotas, vistiendo y posando a la manera de la dirigente escandinava.

La polémica de la jefe de Gobierno socialdemócrata de 36 años, se ha desatado en un momento en el que su país ha ganado relevancia internacional, por la entrada en la OTAN y por una posición muy dura frente a la Rusia de Vladimir Putin.

Sanna Marin, la primera ministra más joven del mundo

A los 29 años, Marin ya era parlamentaria y solo cuatro años después pasó a ser ministra de Transportes y Comunicaciones. Pero el hecho más relevante se dio en 2019 cuando se convirtió en la primera ministra más joven del mundo, con 33 años, tras sustituir al frente del Gobierno a Antti Rinne, quien dimitió solo unos meses después de que los socialdemócratas ganaran las elecciones. La mandataria lidera la formación progresista desde el 2020 y ha tenido una de las gestiones de la pandemia de Covid más valoradas en Europa.

Además lidera un Ejecutivo muy amplio (formado por 19 ministerios). Donde forman parte del mismo el Partido Socialdemócrata, el Partido del Centro, la Liga Verde, la Alianza de la Izquierda y el Partido Popular Sueco. El margen con el que cuentan los socialdemócratas en el Parlamento no es mayoritario por lo que la presión de la oposición ha sido siempre muy alta.

Finlandia formalizó su pedido para ingresar a la OTAN. | Gentileza

A raíz de la invasión rusa de Ucrania, la primera ministra ha sido, junto al presidente Sauli Niinisto, la cara visible de un paso histórico para Finlandia: la adhesión a la OTAN después de muchas décadas de ficticia neutralidad y siendo un país que conoce como pocos los recovecos del Kremlin. Ese movimiento ha sido visto por muchos como el motivo por el que los vídeos de Marin han salido a la luz, aunque ella negó el chantaje y continuó con su vida, tuvo que salir nuevamente a pedir disculpas por una foto de dos de sus amigas besándose en una estancia de la residencia oficial.

En paralelo a estos hechos, la primera ministra ha sido una de los líderes que ha llevado adelante la prohibición gradual de la emisión de visados a turistas rusos, un asunto que no genera consensos todavía entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.