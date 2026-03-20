20 de marzo de 2026 - 13:29

Sin dar fecha de final a la guerra, Israel dijo que Irán ya no tiene capacidad para producir uranio ni misiles

Tras 20 días de guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que se destruyeron las fábricas y se neutralizó la amenaza nuclear y de misiles de largo alcance.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Foto:

Por Redacción Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán perdió capacidades "para enriquecer uranio" y/o "misiles balísticos", en medio de la escalada bélica que ya lleva casi tres semanas.

Leé además

Netanyahu publicó un video y se burló de los rumores sobre su muerte.

"Estoy vivo": Benjamín Netanyahu se burló de los rumores sobre su muerte en un nuevo video
impactante video: bombardeos israelies en libano destruyen edificios residenciales y dejan mas de 17 muertos

Impactante video: bombardeos israelíes en Líbano destruyen edificios residenciales y dejan más de 17 muertos

"Ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”, dijo el israelí durante una conferencia de prensa en Jerusalén ante medios internacionales.

“Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar”, afirmó el mandatario aliado a Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí detectó el lanzamiento de nuevos misiles iraníes hacia el norte del país.

En su segunda aparición oficial desde el inicio del conflicto, Netanyahu planteó que Israel “está ganando e Irán está siendo diezmado” y remarcó un deterioro sostenido en los sistemas militares de Teherán.

Según indicó, los arsenales de misiles y drones están siendo “degradados masivamente” y “serán destruidos”.

Un hombre observa la destrucción causada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran Bazar de Teherán, Irán
Un hombre observa la destrucción causada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran Bazar de Teherán, Irán

Un hombre observa la destrucción causada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran Bazar de Teherán, Irán

Sin embargo, evitó fijar un plazo para el final de la ofensiva: “No estamos contando los días”, respondió al ser consultado sobre una eventual salida del conflicto.

El jefe de gobierno también apuntó contra la conducción política iraní. Dijo no estar seguro “de quién está gobernando Irán en estos momentos” y lanzó: “¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?”, en referencia a Mojtaba Jameneí.

En ese marco, aseguró que los servicios de inteligencia israelíes detectaron “grietas” en el poder iraní, aunque evitó especular sobre un eventual cambio de régimen. “No diré quién estará allí, pero creo que él es una fuerza para el bien”, agregó, en alusión a Reza Pahlaví.

Tras 20 días de bombardeos sobre territorio iraní, que alcanzaron instalaciones militares, de inteligencia y nucleares, las víctimas fatales en Irán ascienden al menos a 1.230, según datos disponibles hasta el 5 de marzo.

Del lado israelí, se registraron 15 muertos por ataques iraníes desde el 28 de febrero, mientras que en territorio palestino se contabilizaron cuatro fallecidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Irán bombardeó Tel Aviv en represalia por la muerte de Lariyani: hay dos muertos

Irán bombardeó Tel Aviv en represalia por la muerte del jefe de seguridad: hay dos muertos

Ismail Jatib, abatido por Israel en los bombardeos a Irán

Israel confirmó el asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib

Dos muertos en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní.

Ataque con misiles en Israel dejó al menos dos muertos cerca de Tel Aviv

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina, que muestra a su mandatario Javier Milei (c) hablando este martes durante el acto de conmemoración del atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires (Argentina). Un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el ataque perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada, el primero de los dos atentados cometidos en Argentina contra intereses judíos o israelíes y que, al igual que el perpetrado contra la mutualista judía AMIA en 1994, es atribuido por la Justicia local a Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá y sigue impune.

Javier Milei sobre el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"