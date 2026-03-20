Sin dar fecha de final a la guerra, Israel dijo que Irán ya no tiene capacidad para producir uranio ni misiles

El primer ministro de Israel , Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán perdió capacidades "para enriquecer uranio" y/o "misiles balísticos", en medio de la escalada bélica que ya lleva casi tres semanas.

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"Ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”, dijo el israelí durante una conferencia de prensa en Jerusalén ante medios internacionales.

“Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar”, afirmó el mandatario aliado a Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí detectó el lanzamiento de nuevos misiles iraníes hacia el norte del país.

En su segunda aparición oficial desde el inicio del conflicto, Netanyahu planteó que Israel “está ganando e Irán está siendo diezmado” y remarcó un deterioro sostenido en los sistemas militares de Teherán.

Según indicó, los arsenales de misiles y drones están siendo “ degradados masivamente ” y “serán destruidos”.

Un hombre observa la destrucción causada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran Bazar de Teherán, Irán Un hombre observa la destrucción causada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran Bazar de Teherán, Irán EFE

Sin embargo, evitó fijar un plazo para el final de la ofensiva: “No estamos contando los días”, respondió al ser consultado sobre una eventual salida del conflicto.

El jefe de gobierno también apuntó contra la conducción política iraní. Dijo no estar seguro “de quién está gobernando Irán en estos momentos” y lanzó: “¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?”, en referencia a Mojtaba Jameneí.

En ese marco, aseguró que los servicios de inteligencia israelíes detectaron “grietas” en el poder iraní, aunque evitó especular sobre un eventual cambio de régimen. “No diré quién estará allí, pero creo que él es una fuerza para el bien”, agregó, en alusión a Reza Pahlaví.

Tras 20 días de bombardeos sobre territorio iraní, que alcanzaron instalaciones militares, de inteligencia y nucleares, las víctimas fatales en Irán ascienden al menos a 1.230, según datos disponibles hasta el 5 de marzo.

Del lado israelí, se registraron 15 muertos por ataques iraníes desde el 28 de febrero, mientras que en territorio palestino se contabilizaron cuatro fallecidos.