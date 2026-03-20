Luego de los dichos Pete Hegseth, quien aseguró que el nuevo Líder Supremo estaba "desfigurado", la TV estatal mostró imágenes de una clase de religión.

Irán difundió un video de Mojtaba Khamenei para evaporar los rumores sobre su salud.

La televisión estatal de Irán difundió este viernes un video de Mojtaba Khamenei, el nuevo Líder Supremo del país que lo muestran dictando una supuesta clase de religión. Se trata de su primera "aparición" visual desde que asumió el cargo el pasado 8 de marzo, tras el asesinato de su padre en el inicio de las hostilidades.

La difusión del material busca desmentir las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó días atrás que sucesor de Ali Khamenei había resultado gravemente herido durante el ataque que acabó con la vida de su progenitor.

El funcionario estadounidense no solo dio por hecho que el líder iraní está "herido y probablemente desfigurado", sino también que "el liderazgo de Irán no está en mejor estado; desesperados, se han ocultado, acobardados como ratas".

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A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026 Pese al video, hay dudas sobre la actualidad de las imágenes, ya que a Mojtaba Khamenei no se lo ha visto en un acto público real ni en contacto directo con la prensa desde el comienzo de la guerra.

Casi en paralelo al video, la cuenta oficial de Khamenei en la red social X publicó un mensaje de condolencias por el asesinato del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib. En el posteo, el líder religioso llamó a arrebatar la seguridad a los enemigos: "La seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos", publicó.