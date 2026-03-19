Doce países de Oriente Medio pidieron a Irán "el cese inmediato de los ataques"

Este jueves, doce países de Oriente Medio lanzaron un comunicado en conjunto donde instan a Irán a "detener inmediatamente los ataques" en la región. El mensaje fue emitido por la reunión consultiva de ministros de Relaciones Exteriores de Qatar, Azerbaiyán, Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

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La reunión consultiva se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudí y tuvo como objetivo abordar la situación que atraviesa el Golfo Pérsico tras ataques iraníes, así como ofensivas contra Jordania, Azerbaiyán y Turquía.

En el comunicado, los ministros condenaron los ataques , incluyendo el uso de misiles balísticos, drones dirigidos a zonas residenciales e intraestructura civil. Esto en referencia a los recientes ataques del Ejército iraní contra aeropuertos, edificios diplomáticos e instalaciones energéticas.

De esta manera, los cancilleres instaron a Irán a "detener inmediatamente sus ataques y respetar el derecho internacional, la soberanía de los países y los principios de buena vecindad". Además, pidieron que se cumpla con la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU , que señala poner fin a cualquier apoyo, financiamiento o armamento a milicias en países árabes.

Los ministros de Relaciones Exteriores reafirmaron el derecho de los Estados a defenderse, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y aseguraron que estos ataques de Irán contra regiones del Golfo no pueden justificarse bajo ningún pretexto .

Por otro lado, señalaron que las relaciones futuras de Irán con los países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo dependerán de si el Estado iraní respeta la soberanía de los otro Estados y no interviene en sus asuntos internos ni amenaza la seguridad regional.

Ministros de Oriente Medio pidieron por la normal circulación en el estrecho de Ormuz

En el comunicado, los cancilleres pidieron evitar acciones que afecten la normal navegación internacional en zonas estratégicas, como el estrecho de Ormuz y Bab al-Mandab. La interrupción del tránsito marítimo afectó los mercados internacionales y provocó una suba en los precios del petróleo, además degenerar escasez de fertilizantes por el bloqueo en las importaciones.

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico Países de Oriente Medio pidieron por la normal navegación en el estrecho de Ormuz Foto archivo / Gentileza AP

"Reafirmamos nuestro apoyo a la estabilidad, seguridad e integridad territorial del Líbano, y respaldamos que el Estado tenga el control exclusivo de las armas", expresaron en el comunicado. Por último, los países reiteraron su compromiso de seguir coordinándose para frenar los ataques iraníes y proteger la seguridad, estabilidad y soberanía de los países.