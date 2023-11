Segundo día de tregua: Hamás liberará a 14 rehenes a cambio de 42 presos palestinos

Funcionarios egipcios señalaron que Hamás se preparaba para liberar a 14 rehenes israelíes hoy a cambio de 42 presos palestinos en Israel. Esto forma parte de un canje en el segundo día de un alto el fuego que permitió la entrada de ayuda humanitaria crucial a la Franja de Gaza y proporcionó cierto alivio a la población civil tras siete semanas de guerra.

Cabe mencionar que en el primer día de la tregua temporal, Hamás dejó libres a 24 de los alrededor de 240 rehenes capturados en el ataque insurgente del 7 de octubre, e Israel hizo lo propio con 39 palestinos detenidos en sus cárceles. Entre los liberados en Gaza había 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino.

En la imagen, una mujer israelí, secuestrada por el grupo terrorista el 7 de octubre, es entregada a la Cruz Roja en una ubicación desconocida el 23 de octubre de 2023. Fue la primera en ser liberada para el inicio de las negociaciones.

Hamás facilitó el sábado a Egipto y Qatar, que actúan como mediadores en el proceso, un listado de 14 rehenes que quedarán libres, que fue comunicado a su vez a Israel, explicó a un funcionario egipcio que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar detalles sobre las negociaciones en curso.

Según el acuerdo del cese el fuego, el grupo insurgente dejará marchar a un rehén israelí por cada tres prisioneros que recuperen la libertad, mientras el servicio penitenciario israelí ya estaba preparando la liberación de 42 reos. Aun así, no estuvo claro de inmediato cuántos cautivos no israelíes se incluirían en el grupo.

Durante los cuatro días que durará el alto el fuego está previsto que Hamás deje marchar a al menos 50 rehenes israelíes. Por su parte, Israel liberará a 150 reos palestinos, todos mujeres y menores.

UN DÍA MÁS DE TREGUA

Israel anunció que la tregua se prolongará un día más por cada 10 rehenes extra que recuperen la libertad. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su deseo de que eso ocurra.

Por otra parte, una delegación qatarí llegó a Israel el sábado para coordinar con las partes sobre el terreno y “garantizar que el acuerdo siga avanzando sin problemas”, según un diplomático conocedor de la visita, que habló bajo condición de anonimato porque no tenía permitido discutir los detalles con la prensa.

Las FDI difundieron los videos de las cámaras de seguridad del hospital Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, donde se ve a terroristas de Hamás, el día de la masacre, ingresando al mismo con rehenes.

El inicio del cese el fuego de ayer llevó la calma a los 2,3 millones de desesperados palestinos tras los incesantes bombardeos israelíes que mataron a miles de personas, sacaron a tres cuartas partes de la población de sus viviendas y arrasaron zonas residenciales. Los insurgentes gazatíes tampoco dispararon proyectiles sobre Israel.

Para Emad Abu Hajer, que reside en el campo de refugiados de Jabaliya, en las inmediaciones de la Ciudad de Gaza, la pausa del viernes ayudó a que pudiera volver a excavar entre los escombros de su casa, arrasada por un ataque israelí la semana pasada.

En su búsqueda, el hombre encontró los cadáveres de un primo y un sobrino, lo que elevó a 19 la cifra de víctimas mortales de ese ataque. A falta de localizar a su hermana y a otros dos familiares desaparecidos, retomó la tarea el sábado. “Queremos encontrarlos y enterrarlos con dignidad”, afirmó Emad Abu Hajer.

QUÉ DIJO LA ONU

Naciones Unidas manifestó que la pausa le permitió incrementar el reparto de alimentos, agua y medicamentos a su nivel más alto desde que se permitió la llegada de convoyes de ayuda humanitaria al sitiado enclave el 21 de octubre. Las agencias de la institución pudieron distribuir 129.000 litros (34.078 galones) de combustible, que es algo más del 10% de lo entregado a diario antes de la guerra, además de gas para cocinar por primera vez desde el inicio de la guerra.

En Jan Yunis, una ciudad del sur del territorio, una multitud con latas de gasolina y otros recipientes esperaban el sábado en una larga fila ante una estación de servicio con la esperanza de conseguir algo del combustible recién entregado. Mientras esperaba el combustible, Hossam Fayad lamentó que la pausa en los combates sea solo de cuatro días: “Me gustaría que se ampliase hasta que mejoren las condiciones de la población”.

El posteo de la ONU. Foto: X / @ONU_es

De este modo, por primera vez en más de un mes, la ayuda llegó al norte de Gaza, donde se centra la ofensiva terrestre israelí. La Media Luna Roja palestina detalló que 61 camiones cargados con alimentos, agua y suministros médicos se dirigieron a la zona el sábado, el convoy más grande desde el inicio de la guerra.

En ese marco, Naciones Unidas señaló que, junto a la Media Luna Roja palestina, evacuaron a 40 pacientes y familiares de un hospital en la Ciudad de Gaza, donde se han librado gran parte de los combates, a otro en Jan Yunis.

Sin embargo, el alivio que supone el alto el fuego es relativo en ambos bandos: en el israelí porque no todos los rehenes serán liberados y en el palestino por su brevedad. La tregua deja a Gaza sumida en una crisis humanitaria y bajo la amenaza de la pronta reanudación de los combates.

“MANOS VACÍAS”

Amal Abu Awada, una viuda de 40 años que huyó de un campamento en la zona de la Ciudad de Gaza a Jan Yunis con sus tres hijos a principios de noviembre, salió el viernes de un centro de la ONU en busca de comida y agua, pero dijo que no pudo encontrar nada. “Regresamos con las manos vacías”, aseguró. “Pero al menos no hay bombas y podemos volver a intentarlo”.

Homenaje a los rehenes de Hamás en el Obeslico.

La guerra comenzó luego de que varios miles de combatientes de Hamás asaltaron el sur de Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de capturar a decenas de rehenes, incluyendo bebés, mujeres, ancianos y soldados. Se esperaba que el “impulso” del acuerdo pudiese llevar al “final de esta violencia”, dijo Majed al-Ansari, vocero del Ministerio de Exteriores de Qatar, que actuó como mediador junto a Estados Unidos y Egipto.

UNA PAUSA A LA GUERRA

La guerra en Gaza ocasionó un repunte de la violencia en la Cisjordania ocupada y elevó el temor a que el conflicto pueda extenderse por la región. Sin embargo, horas antes del inicio de la tregua, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, fue citado diciendo a las tropas que la pausa sería corta y que la guerra seguiría durante al menos dos meses más.

En la Franja de Gaza, los niños son llevados por Hamás afuera de las escuelas para ser entrenados en armas y fomentando el odio hacia Israel.

Netanyahu se comprometió también a continuar la guerra para destruir las capacidades militares de Hamás, poner fin a sus 16 años de control en Gaza y llevar de vuelta a su país a todos los rehenes. La campaña israelí se ha cobrado la vida de más de 13.300 palestinos, de acuerdo a lo registrado con el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamás.

La cifra no incluye datos actualizados de los hospitales del norte del enclave, donde las comunicaciones están cortadas. Unas 6.000 personas están desaparecidas y se teme que puedan estar sepultadas bajo los escombros. El recuento del ministerio gazatí no distingue entre muertos civiles y combatientes. Por su parte, Israel afirma que ha matado a miles de insurgentes de Hamás, pero no ha presentado pruebas.

SEGUÍ LEYENDO: