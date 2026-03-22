Renovación de licencia a los 70: los detalles del plan que busca mantener a los mayores al volante

AUSTRALIA. Se evaluará la visión y los reflejos cada uno a tres años, permitiendo permisos especiales para circular solo de día o en zonas específicas.

Un nuevo plan australiano de renovación de las licencias de conducir busca reevaluar a mayores de 70 al volante.

A partir de hoy, rigen en toda Australia nuevas normas para la obtención y renovación del permiso de conducir en personas mayores de 70 años. El cambio fundamental es que el foco ya no está solo en la edad, sino en la capacidad funcional del individuo para garantizar la seguridad vial sin sacrificar su independencia.

Para muchos conductores de avanzada edad, el auto representa mucho más que un simple transporte; es una herramienta vital ligada directamente a su libertad y autonomía cotidiana. Por este motivo, la actualización de las normas generó una gran expectativa, ya que las autoridades buscan un equilibrio entre la protección de la comunidad y el derecho a la movilidad.

La iniciativa propone un cambio de paradigma: en lugar de utilizar una solución uniforme para todos basada en la fecha de nacimiento, se evalúa con profundidad si el individuo es realmente capaz de conducir de forma segura en el tráfico actual.

image Exámenes médicos obligatorios y mayor frecuencia Uno de los pilares de la nueva normativa es la implementación de chequeos médicos periódicos como requisito indispensable para mantener la licencia. Estas evaluaciones no se limitan a un control general, sino que incluyen pruebas específicas de visión, tiempo de reacción y funciones cognitivas. El objetivo es detectar a tiempo cualquier problema de salud antes de que se convierta en un riesgo real en la calle.

Debido a esta necesidad de monitoreo constante, el periodo de validez de los permisos se ha acortado significativamente. Dependiendo del estado de salud y la edad exacta del conductor, el registro deberá renovarse ahora cada uno o tres años. Esto implica que los controles serán mucho más frecuentes, asegurando una evaluación continua de la idoneidad del conductor al volante.

image Permisos condicionales: una solución a medida Otro punto innovador es el uso extendido de las licencias condicionales, una alternativa flexible para quienes presentan ciertas limitaciones. En lugar de retirar el permiso por completo, el sistema permite adaptar la conducción a las capacidades de cada persona. Por ejemplo, un conductor podría recibir una autorización válida únicamente para circular durante el día o dentro de áreas geográficas delimitadas. Las autoridades recalcan que la meta no es privar a los ciudadanos de su derecho a manejar, sino permitirles hacerlo el mayor tiempo posible bajo condiciones adecuadas. Para los conductores y sus familias, este nuevo escenario requiere una preparación previa que incluya chequeos preventivos constantes. La intervención temprana y la atención a la propia capacidad son ahora los mejores aliados para facilitar la transición y asegurar una movilidad segura y duradera.