Reabren el estrecho de Ormuz en medio de una tregua "frágil": gran congestión y cientos de buques a la espera

El tráfico marítimo comenzó a normalizarse este miércoles en el estrecho de Ormuz luego del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irá n , en un intento por descomprimir la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EE.UU. retirará los residuos nucleares enterrados

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Según informó la plataforma de monitoreo MarineTraffic , ya se registran los primeros movimientos de buques tras días de parálisis parcial.

Entre las primeras embarcaciones en retomar la navegación se encuentran el granelero NJ Earth, de propiedad griega, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, que atravesaron el estrecho tras partir desde Bandar Abbas.

Pese a la reactivación, aún hay una fuerte congestión en la zona: más de 400 petroleros , además de decenas de buques de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), permanecen en espera tras haber quedado prácticamente varados durante la crisis.

El acuerdo de cese de hostilidades, alcanzado por dos semanas, fue confirmado poco antes de la fecha límite fijada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sin embargo, el propio mandatario dejó en claro que mantiene una postura firme: aseguró que no permitirá el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y advirtió que impondrá aranceles del 50% a los países que suministren armas al régimen iraní.

En la misma línea, el vicepresidente J. D. Vance calificó la tregua como “frágil” y remarcó que Washington mantiene “una clara ventaja militar”.

Se espera que delegaciones de ambos países retomen el diálogo este viernes en Pakistán, en un intento por avanzar hacia un acuerdo más duradero.

Desde Washington advirtieron que el futuro de la tregua dependerá de la voluntad de Teherán de negociar “de buena fe”, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el impacto que el conflicto puede tener en los mercados energéticos globales.