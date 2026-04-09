9 de abril de 2026 - 23:44

Tensión en el Golfo: Donald Trump cuestionó el cobro de peajes en el estrecho Ormuz

Trump calificó como “deshonroso” el accionar iraní y advirtió sobre el impacto en el comercio global de crudo. El mandatario incluso evaluó una posible sociedad para gestionar el tránsito marítimo.

El presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump.

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EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el tono contra Irán al acusarlo de hacer un “trabajo muy pobre” en el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

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A través de sus redes sociales, el mandatario calificó como “deshonroso” que las autoridades iraníes permitan el paso de buques petroleros a cambio del pago de un peaje.

Críticas al cobro de tarifas

Según reportes citados por medios internacionales, Irán estaría cobrando un dólar por barril a los barcos que atraviesan el estrecho. Frente a esto, Trump advirtió: “Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo”.

El líder republicano también remarcó que esa práctica no forma parte de los acuerdos internacionales vigentes, lo que podría generar tensiones adicionales en el comercio energético global.

Una vía clave para el petróleo

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del sistema energético mundial, ya que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales. Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los precios y en la logística del crudo.

En ese contexto, el tráfico marítimo en la zona se mantiene reducido, lo que refleja la incertidumbre generada por el conflicto.

Propuesta polémica

Horas antes de sus críticas, Trump había planteado la posibilidad de crear una “empresa conjunta” con Irán para gestionar el cobro de peajes en la zona, una iniciativa que describió como “algo hermoso”.

Además, sostuvo que Estados Unidos podría obtener beneficios económicos al colaborar en la descongestión del tránsito marítimo en esa vía estratégica.

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