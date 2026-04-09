Anoche, el grupo chii lanzó sus primeros ataques contra Israel tras el acuerdo de paz. El petróleo vuelve a rozar los 100 dólares.

Israel mató al sobrino y secretario personal del líder de Hizbulá en un bombardeo en Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que durante la madrugada de este jueves ejecutaron un bombardeo estratégico en Beirut en el que fue eliminado Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino de Naim Qassem, el máximo líder de Hizbulá.

Según el comunicado oficial, Harshi desempeñaba un "rol central en la gestión y seguridad" de la oficina de Qassem. Ante la consulta de la agencia EFE, el ejército israelí aclaró que el secretario general del grupo chií continúa con vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2042149479340495149&partner=&hide_thread=false ELIMINADO: Ali Yusuf Harshi, el secretario personal del Secretario General de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut.



Un colaborador cercano y asesor personal, Harshi desempeñaba un papel clave en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.



Las FDI también alcanzaron dos cruces… — FDI (@FDIonline) April 9, 2026 El gobierno de Benjamin Netanyahu ratificó su postura y señaló que atacará a sus enemigos "donde sea necesario", desoyendo de esta manera la tregua otorgada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El contraataque de Hizbulá En respuesta a la eliminación de Harshi y a la serie de bombardeos masivos del miércoles, Hizbulá lanzó sus primeros ataques contra Israel desde el anuncio de la tregua. El grupo chií acusó formalmente a Tel Aviv y Washington de violar el acuerdo de alto el fuego, sin embargo, estos últimos aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

El grupo libanés chií Hizbulá aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israel" contra el país termine, en "defensa del Líbano y su gente".

Israel Hizbula Fotografía de archivo del sistema de defensa aérea de Israel interceptando proyectiles lanzados en medio de fuego transfronterizo. EFE "Nos habíamos comprometido con el cese de hostilidades, pero el enemigo no lo hizo. Nuestros ataques seguirán en defensa del Líbano y su gente hasta que termine la agresión estadounidense-israelí", sentenció el grupo en un comunicado difundido esta madrugada. El grupo también afirmó que se había "comprometido" con el cese de las hostilidades, mientras que "el enemigo" no lo hizo. Vuelve a subir el precio del petróleo El barril de petróleo brent para entrega en junio sube casi un 3 % en la apertura de este jueves, hasta el entorno de los 97 dólares, mientras el mercado mantiene la incertidumbre sobre el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán.