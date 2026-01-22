Otro accidente ferroviario en España: un tren chocó con una grúa y ya son tres siniestros en menos de una semana

Las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia han intervenido este jueves en otro accidente ferroviario registrado en la localidad de Alumbres, España, donde un tren de vía estrecha (FEVE) ha colisionado con una maquinaria de construcción.

Según el reporte oficial de Renfe, el accidente se produjo cuando un camión equipado con un brazo de grúa, ajeno a la infraestructura ferroviaria, golpeó la unidad de transporte metropolitano. El impacto afectó lateralmente al convoy, aunque el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia ha confirmado que el tren mantuvo su posición sobre los raíles sin llegar a descarrilar.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y dotaciones de Bomberos para asegurar el perímetro. El balance de daños personales arroja un total de seis personas heridas. El portavoz del 112 ha calificado el estado de todos los afectados como "leve o muy leve".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado a través de sus redes sociales de que el vehículo que ha invadido la vía forma parte del servicio de alumbrado público de Cartagena. "Ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento", ha detallado .

Se trata del tercer accidente de tren que registra el país en menos de una semana. Hace tan solo cuatro días que se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, en la que perdieron la vida 42 personas. Una cifra de muertos que asciende después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado un cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia.