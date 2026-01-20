20 de enero de 2026 - 20:21

Otra tragedia ferroviaria en España: descarriló un tren, murió el maquinista y hay 37 pasajeros heridos

El maquinista de un tren de la línea R4 de Rodalies murió tras chocar contra un muro de contención en Barcelona. Además, 37 pasajeros resultaron heridos.

Un tren de Rodalies chocó contra un muro en Barcelona.

Foto:

redes
El maquinista de un tren murió y 37 pasajeros resultaron heridos luego de que una formación ferroviaria chocara contra un muro de contención. El hecho ocurrió este martes en la ciudad española de Barcelona y se convirtió en el segundo accidente ferroviario registrado en España en un corto período.

Según informaron las autoridades locales, se trató de un tren de Rodalies, correspondiente a la línea R4, que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida, en la región de Cataluña.

El episodio ocurrió durante la noche y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. De acuerdo con medios españoles, la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados a raíz del siniestro.

Un tren de Rodalies chocó contra un muro
En el lugar trabajan 15 dotaciones de bomberos, que participan del operativo de urgencia junto a equipos sanitarios y fuerzas de seguridad. Antes de que se confirmara el fallecimiento del motorman, el alcalde de Gélida había señalado: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Las causas del choque en Barcelona permanecen bajo investigación, mientras continúan las tareas de asistencia a los heridos y peritajes en la zona del accidente. Por otra parte, medios locales reportan un tercer accidente ferroviario en la actual jornada, en Maçanet Massanes y Tordera de la provincia de Girona, sin heridos.

Un tren de Rodalies chocó contra un muro en Barcelona
Cabe recordar que recientemente se produjo el choque entre dos trenes en Adamuz. Ese caso se registró el domingo y dejó un saldo de 42 víctimas fatales.

