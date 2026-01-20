Tragedia en España: ascienden a 42 las víctimas luego del impactante choque de trenes

Las personas fallecidas en el accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba, España ) son ya 42 , después de que los equipos de rescate encontraran este martes otro cadáver en el sitio donde se produjo la tragedia, mientras los reyes Felipe y Letizia se trasladaron a la “zona cero”, donde destacaron y agradecieron las labores de los servicios de emergencia y a los vecinos que auxiliaron a los viajeros en los primeros minutos.

Apuntan a una rotura en la soldadura de la vía como causa del choque de trenes en España: hay 40 muertos

Las víctimas mortales ascienden ya a 42 después de que este martes se localizara el cuerpo sin vida de una persona en el tren Alvia , aunque la cifra podría aumentar cuando personal de emergencias con el apoyo de grúas pueda retirar los vagones, indicó el diario El Mundo.

Respecto a los desaparecidos, el número de denuncias inicialmente se situaba en 43, aunque la Junta de Andalucía en la tarde de este martes ha notificado que son 23.

Un total de 152 personas resultaron heridas de distinta consideración, 123 de la cuales necesitaron asistencia hospitalaria . En el último balance del Servicio andaluz de Salud figuran 37 personas aún en los distintos hospitales: 33 adultos y 4 niños. De ellos, 9 mayores de edad permanecen en la UCI, además de un menor; el resto de los ingresados se encuentran en planta.

El Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia puntualizó que tan solo puede informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que “no hay constancia de cuántas son”.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. La Guardia Civil desplazó a 32 miembros del servicio de criminalística y ya identificó a 25 fallecidos, informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

trenes accidente españa EFE

“El día de hoy ha sido importante porque hemos evolucionado y ya hemos entrado en el Alvia, lo que permite que esto avance. Deseamos cerrar cuanto antes el capítulo de víctimas y de información a las familias. En el Instituto de Medicina Legal se han hecho ya todas las autopsias a las 38 víctimas mortales que están allí”, dijo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

En tanto, comenzaron los trabajos para remolcar el tren Iryo desde la zona del siniestro en las vías a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz en dirección hacia la estación de Villanueva de Córdoba, tras iniciarse el levantamiento y enderezar vagones, con el apoyo de dos grúas de gran tonelaje incorporadas a las tareas.

Los reyes Felipe VI y Letizia se trasladaron a la zona cero en Adamuz y después en su visita al Hospital Reina Sofía de Córdoba expresaron su solidaridad con las víctimas y familiares de los desaparecidos que esperan noticias de sus seres queridos tras el accidente ferroviario de Adamuz, el mayor de la historia de la alta velocidad de España.

Felipe y Letizia agradecieron y reconocieron el “esfuerzo colectivo” de las instituciones, los servicios de emergencia y rescate y los vecinos que ayudaron a las víctimas del accidente y la coordinación en la gestión de la tragedia. “Queremos reconocer la altísima profesionalidad de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y coordinarlo todo”, dijo el Rey tras visitar a los hospitalizados en Córdoba, según el diario El País.