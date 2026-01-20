El particular gesto del propietario de un departamento en España: "No me voy a hacer rico"

Mientras el mercado inmobiliario expulsa a los jóvenes de regreso a casa de sus padres, un propietario decidió mantener el alquiler de su piso reformado a un precio justo.

El dueño de un departamento decidió no subirle el precio de alquiler a su inquilina

En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión casi imposible para los jóvenes debido a los precios elevados y el auge de los alquileres vacacionales, la historia de David, un propietario en Vigo, España, ha captado la atención de millones de personas.

A través de un video difundido en las redes sociales, David compartió su firme decisión de no sumarse a la ola de incrementos desmedidos: "A mi inquilina no le he subido el alquiler ni se lo voy a subir, ya me parece mucha pasta lo que le cobro".

El inmueble en cuestión es un departamento de tres habitaciones, totalmente reformado y ubicado en pleno centro de Vigo, cerca de la zona de Vialia. Según el propio propietario, aunque el mercado actual tasa una vivienda de esas características en al menos 1.000 euros, él prefiere cobrar 600 euros.

Embed - A inquilina de David está encantada, xa que paga 600 euros de alugueiro por un piso en pleno centro de Vigo que no mercado custa 1000 euros! Podes ver o último programa de 'O termómetro' en tvg.gal/otermometro @tvgalicia A inquilina de David está encantada, xa que paga 600 euros de alugueiro por un piso en pleno centro de Vigo que no mercado custa 1000 euros! Podes ver o último programa de 'O termómetro' en tvg.gal/otermometro sonido original - TVGalicia Su motivación es clara: con esa cifra cubre los gastos necesarios y permite que su inquilina, una mujer de clase obrera, pueda llegar a fin de mes de forma digna. David sostiene que, de ajustar el precio a las cifras del mercado, la joven se vería obligada a "volver a casa de sus padres o vivir en un antro".

La relación entre ambos es de mutuo respeto; de hecho, el propietario relató que recibió un mensaje de agradecimiento en Navidad donde la joven le confesaba que ese piso era lo mejor que le había pasado en años.

La publicación de David no solo resalta su caso particular, sino que también pone el foco en los abusos sistémicos del mercado inmobiliario. El propietario ha criticado abiertamente a los demás dueños que cobran hasta 500 euros por una sola habitación y ha exigido medidas para regular la vivienda. "No entiendo a esos caseros que pueden dormir tranquilos abusando de sus inquilinos", sentenció en su publicación, la cual ya supera las dos millones de visualizaciones.