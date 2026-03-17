Operación Furia Épica: por qué Rumania es hoy la pieza clave de Estados Unidos contra los misiles de Irán

Rumania ha otorgado luz verde a Estados Unidos para utilizar la base estratégica de Mihail Koglniceanu en apoyo a la operación Furia Épica contra Irán. Aunque las autoridades rumanas insisten en que su armamento es puramente defensivo, la capacidad de los misiles balísticos iraníes para alcanzar Bucarest ha transformado la región en un polvorín estratégico.

El escudo Aegis Ashore y la tecnología que irrita a Moscú La pieza central de la defensa rumana no es un vehículo móvil, sino una instalación fija conocida como Aegis Ashore, calificada por expertos como un destructor terrestre. Este sistema integra radares SPY-1, sistemas de control de fuego avanzados y lanzadores Mark 41 cargados con interceptores SM-3. Su función no es solo vigilar el espacio aéreo, sino neutralizar amenazas en el borde mismo de la atmósfera terrestre mediante una tecnología de impacto directo que no requiere explosivos tradicionales.

El funcionamiento de este sistema se basa en la interceptación cinética. A diferencia de los misiles comunes que estallan cerca de su objetivo para dañarlo con metralla, los interceptores SM-3 colisionan físicamente contra el misil balístico enemigo a velocidades extremas. Esta energía de impacto puro destruye la ojiva entrante fuera de la atmósfera, lo que impide que restos peligrosos o sustancias químicas caigan sobre zonas pobladas. Estados Unidos ha reforzado esta capacidad en suelo rumano mediante el despliegue de equipos de comunicación satelital adicionales, diseñados para trabajar exclusivamente con el sistema Aegis, garantizando que el tiempo de respuesta sea de apenas segundos ante un lanzamiento hostil.

image Esta tecnología ha generado un malestar histórico en Rusia. El gobierno de Vladimir Putin ha denunciado repetidamente que el Aegis Ashore, también desplegado en Polonia, tiene la capacidad técnica de derribar no solo misiles iraníes de corto alcance, sino también sus propios proyectiles balísticos de mediano e intercontinental alcance. Para Moscú, lo que Bucarest presenta como un escudo protector es, en realidad, un factor que altera el equilibrio de la disuasión nuclear en toda Europa.

La fragilidad de los Patriot y la ayuda de los vecinos A pesar de la sofisticación del Aegis, la defensa de punto en Rumania ha mostrado grietas logísticas importantes. Actualmente, el país cuenta con al menos tres baterías de misiles Patriot en su inventario, tras haber transferido una cuarta unidad a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa. Sin embargo, la operatividad real es motivo de debate: para mediados de 2024, solo una de estas baterías estaba plenamente lista para el combate, reflejando un proceso de implementación que le tomó a Rumania siete años completar tras la compra original de los equipos.