"No Kings": masivas protestas contra Trump coparon ciudades de Estados Unidos y Europa

Las protestas bajo el lema “No Kings” ("No a los tiranos") reunieron este sábado a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa , en rechazo a la guerra en Irán y a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

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Las movilizaciones tuvieron como uno de sus focos principales al estado de Minnesota , donde la convocatoria alcanzó una gran magnitud al recordar la muerte

El acto más destacado se desarrolló en el Capitolio de St. Paul, con miles de manifestantes y la participación del músico Bruce Springsteen , en memoria de las víctimas fatales de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés).

Durante su presentación, el artista interpretó “Streets of Minneapolis”, una canción compuesta tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

“Su fortaleza y compromiso nos demostraron que esto seguía siendo Estados Unidos”, expresó el reconocido cantante. “ Y esta pesadilla reaccionaria, y estas invasiones de ciudades estadounidenses, no quedarán impunes”, añadió.

Protesta contra Trump en Miami (Florida) Protesta contra Trump en Miami (Florida) EFE

Las movilizaciones se replicaron en puntos muy diversos del país, desde Nueva York y Miami hasta pequeñas localidades como Driggs, en Idaho, reflejando un alcance territorial amplio y heterogéneo.

Protesta contra Trump en Miami (Florida) Protesta contra Trump en Miami (Florida) EFE

Según los organizadores, las primeras ediciones de estas protestas reunieron a más de 5 millones de personas en junio y 7 millones en octubre, y para esta jornada se proyectaba una participación cercana a los 9 millones, aunque sin cifras confirmadas.

Otro de los testimonios destacados fue el del multipremiado actor Robert De Niro, quien al participar en la marcha de Nueva York denunció que Trump "no puede hacer todas las barbaridades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cspan/status/2037972379826061639?s=20&partner=&hide_thread=false Actor Robert De Niro on trump at "No Kings" Day event in New York: "He can't do all the fucked-up things that he's been doing without the collusion of Congress and the goons in his administration." pic.twitter.com/p9mDN91Mr5 — CSPAN (@cspan) March 28, 2026

Los republicanos le bajaron el precio a las protestas contra Trump

Desde el oficialismo republicano buscaron minimizar el impacto.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó las manifestaciones como producto de “redes de financiación de izquierda” con escaso respaldo social.

Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta "No kings" frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos) Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta "No kings" frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos) EFe

En la misma línea, el Comité Nacional Republicano del Congreso cuestionó la naturaleza de las protestas.

“En estas manifestaciones contra Estados Unidos es donde las fantasías más violentas y desquiciadas de la extrema izquierda encuentran un micrófono”, afirmó su vocera, Maureen O'Toole.