28 de marzo de 2026 - 21:55

"No Kings": masivas protestas contra Trump coparon ciudades de Estados Unidos y Europa

Los manifestantes expresaron su rechazo a la guerra en Irán y a las políticas migratorias. En Minnesota cantó Bruce Springsteen.

Multitudinaria protesta contra las políticas de Trump en el Capitolio de St. Paul, Minnesota (Estados Unidos)&nbsp;

Multitudinaria protesta contra las políticas de Trump en el Capitolio de St. Paul, Minnesota (Estados Unidos) 

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Gentileza - Nicole Neri / Minnesota Reformer
Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Protesta contra Trump en Miami (Florida)

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EFE
Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Protesta contra Trump en Miami (Florida)

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Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta No kings frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos)

Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta "No kings" frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos)

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Por Redacción Mundo

Las protestas bajo el lema “No Kings” ("No a los tiranos") reunieron este sábado a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa, en rechazo a la guerra en Irán y a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

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Las movilizaciones tuvieron como uno de sus focos principales al estado de Minnesota, donde la convocatoria alcanzó una gran magnitud al recordar la muerte

El acto más destacado se desarrolló en el Capitolio de St. Paul, con miles de manifestantes y la participación del músico Bruce Springsteen, en memoria de las víctimas fatales de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

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Durante su presentación, el artista interpretó “Streets of Minneapolis”, una canción compuesta tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

“Su fortaleza y compromiso nos demostraron que esto seguía siendo Estados Unidos”, expresó el reconocido cantante. “Y esta pesadilla reaccionaria, y estas invasiones de ciudades estadounidenses, no quedarán impunes”, añadió.

Protesta contra Trump en Miami (Florida)
Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Las movilizaciones se replicaron en puntos muy diversos del país, desde Nueva York y Miami hasta pequeñas localidades como Driggs, en Idaho, reflejando un alcance territorial amplio y heterogéneo.

Protesta contra Trump en Miami (Florida)
Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Protesta contra Trump en Miami (Florida)

Según los organizadores, las primeras ediciones de estas protestas reunieron a más de 5 millones de personas en junio y 7 millones en octubre, y para esta jornada se proyectaba una participación cercana a los 9 millones, aunque sin cifras confirmadas.

Otro de los testimonios destacados fue el del multipremiado actor Robert De Niro, quien al participar en la marcha de Nueva York denunció que Trump "no puede hacer todas las barbaridades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración".

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Los republicanos le bajaron el precio a las protestas contra Trump

Desde el oficialismo republicano buscaron minimizar el impacto.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó las manifestaciones como producto de “redes de financiación de izquierda” con escaso respaldo social.

Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta "No kings" frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos)
Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta

Rechazo a Trump: manifestantes participan en la protesta "No kings" frente al consulado estadounidense en Ámsterdam (Países Bajos)

En la misma línea, el Comité Nacional Republicano del Congreso cuestionó la naturaleza de las protestas.

“En estas manifestaciones contra Estados Unidos es donde las fantasías más violentas y desquiciadas de la extrema izquierda encuentran un micrófono”, afirmó su vocera, Maureen O'Toole.

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