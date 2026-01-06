Navidad de las mujeres en Irlanda: la tradición donde los hombres hacen todo y ellas se adueñan de los pubs

Se llama Nollaig na mBan y es una costumbre ancestral. Conocé la historia de esta festividad post-navidad donde las mujeres son protagonistas.

La particular tradición Irlandesa donde la Navidad invierte los roles de los hombres y las mujeres.

Mientras en gran parte del mundo el 6 de enero marca la llegada de los Reyes Magos, en Irlanda se celebra algo único: la Nollaig na mBan o "Navidad de las Mujeres". Esta festividad, que marca el cierre oficial de los 12 días de Navidad, tiene un origen tan justo como necesario.

image La "Navidad de las Mujeres": El día en que los roles se invierten Históricamente, en la Irlanda rural, las mujeres cargaban con todo el peso de las tareas domésticas y los preparativos festivos. El 6 de enero era su recompensa: un día de descanso total donde los hombres asumían todas las responsabilidades del hogar, desde cocinar hasta limpiar.

Las mujeres aprovechaban para salir, visitar amigas y compartir un té con sobras del pastel de Navidad o un "currant loaf" (pan de pasas). Era un momento de camaradería y respiro tras semanas de trabajo ininterrumpido.

image Rituales, velas y supersticiones La tradición también tiene un costado místico. Era costumbre encender 12 velas en la ventana, una por cada miembro de la familia. Existía la creencia de que el orden en que se apagaban las velas indicaba quién fallecería primero, un ritual que se realizaba con gran seriedad.

Además, en Irlanda se considera de mala suerte quitar el árbol y las decoraciones antes del 6 de enero. Solo después de esta fecha, el acebo utilizado para decorar se guardaba para ser quemado meses después, el Martes de Carnaval.

image Un renacimiento moderno Aunque la tradición perdió fuerza a mediados del siglo XX, hoy vive un revigorizado renacimiento. Actualmente, la "Navidad Pequeña" se ha transformado en una celebración de la amistad y el empoderamiento femenino. Hoteles y spas ofrecen eventos especiales, mientras que muchos grupos de mujeres aprovechan la fecha para realizar eventos benéficos. Es un recordatorio de que, más allá del descanso, los lazos sociales son el motor que sostiene a la comunidad.