Murió Ryan O´Neal, el protagonista de Love Story a sus 82 años

Este viernes en Los Ángeles, California murió el reconocido actor Ryan O´Neal a sus 82 años. Ryan tuvo un papel importante en el drama romántico de los setenta Love Story. El actor de “Leyenda de Hollywood” en 2001 pasó por una leucemia y en el año 2012 fue diagnosticado de cáncer de próstata de cuarto grado. Por el momento, no se han revelado las causas de la muerte.

Su hijo Patrick dio a conocer la noticia del fallecimiento a través de Instagram “Esto es lo más duro que he dicho jamás, así que allá vamos. Mi padre ha fallecido hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos quería a nosotros”.

Por otra parte, su pareja durante algunos años, la actriz Farrah Fawcett, falleció de cáncer de colon y recto en junio de 2009, a los 62 años.

¿Quién fue Ryan O´Neal?

El hombre nació en Los Ángeles y creció allí mismo, primero fue boxeador en su juventud. Después, a finales de los años cincuenta, su familia se mudó a Alemania y allí empezó a actuar como extra y doble de acción en algunas series.

A partir de ese momento, comenzó a escalar hacia lo más alto de Hollywood. Tras pasar por una veintena de personajes, primero secundarios y luego protagonistas, saltó a la fama gracias a Peyton Place, que rodó durante cinco años, entre 1964 y 1969, con actores como Mia Farrow. Su papel de Rodney Harrington a lo largo de más de 500 capítulos le convirtió en un rostro muy conocido en la televisión.

Farrah Fawcett y Ryan O'Neal, durante una estreno en Nueva York, en 1989. Gentileza: ABC

Pero fue Love Story, en 1970, la que lo llevó a la fama. Pasó por críticas, reconocimientos y nominaciones, entre ellas al Globo de Oro y al Oscar. En febrero de 2021 le otorgaron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (donde la tarde del viernes se pondrán flores en su honor), en una ceremonia doble donde también se reconoció a su coprotagonista, Ali McGraw.

Él mismo explicó en algunas entrevistas que el papel de Oliver, el niño bien enamorado de la sencilla Jenny (Ali McGraw) en Love Story, fue fundamental para su carrera porque estaba agotado de trabajar en la televisión, a la que no pretendía regresar.

Su historia de vida

Ryan O’Neal formó parte de un linaje de intérpretes que él mismo continuó. Su madre era actriz, su padre fue guionista y él mismo mantuvo largas con tres actrices que dieron, como fruto, otros actores, con los que durante décadas mantuvo una compleja y distante relación.

A principios de los sesenta se casó con la actriz Joanna Moore, con quien tuvo dos hijos, Griffin y Tatum y de quien se separó en 1967. Él se quedó con la custodia de sus hijos a causa de las adicciones y problemas mentales de Moore.

Tras divorciarse de Joanna Moore en 1967, ese mismo año O’Neal se casó con Leigh Taylor-Young, quien fue su compañera de reparto durante años en Peyton Place. Tuvieron un hijo, Patrick, y se separaron en 1971. Para entonces, el actor tenía 30 años y tres hijos a su cargo.

Sin embargo, fue a finales de los setenta cuando conoció a su compañera más famosa, con quien vivió durante años en Malibú pero con la que nunca se casó: la también actriz Farrah Fawcett, con quien mantuvo una relación, aunque nunca se casaron, desde 1979 hasta 1997; en 1985 tuvieron un hijo, Redmond, que fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar tras pasar por varias adicciones y episodios violentos que le llegaron a hacer vivir en la calle y pasar por la cárcel.

La protagonista de Los ángeles de Charlie dejó a O’Neal cuando le descubrió en plena infidelidad, pero entre ambos había un largo historia de peleas y agresividad. Retomaron su relación desde 2001, poco después del diagnóstico de leucemia del actor, y siguieron juntos hasta la muerte de ella, en 2009. Su relación quedó reflejada en su autobiografía de 2012 Both of Us: My Life with Farrah.

SEGUÍ LEYENDO