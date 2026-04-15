Los niños menores de cinco años ahora deberán pagar una abultada tarifa en dólares para ir a pescar

Estados Unidos. La medida simplifica el costo a un pago único de 400 dólares, lo que supone un ahorro para los adolescentes que antes debían abonar 500 dólares por el mismo permiso.

Kansas implementó una nueva normativa que permite a niños y adolescentes de hasta 15 años obtener licencias de pesca y caza de por vida. El proyecto, firmado por la gobernadora Laura Kelly el pasado 6 de abril, busca simplificar el sistema de permisos mediante un pago único que garantiza el acceso permanente a estas actividades.

La nueva ley, denominada Proyecto del Senado 364, introduce un cambio significativo en la gestión de permisos de vida silvestre para las nuevas generaciones. Bajo el sistema anterior, los padres debían pagar 300 dólares por niños menores de cinco años y 500 dólares por aquellos de seis años o más. Con la reforma, el estado establece una tarifa plana de 400 dólares que cubre todo el rango de edad desde el nacimiento hasta los 15 años.

image DepositPhotos Un pago único para toda la vida en Kansas Esta licencia funciona como un pago único; una vez adquirida, el menor queda cubierto de por vida, independientemente de futuros aumentos de precios o cambios de edad. La expansión del programa surge tras el éxito de un plan piloto lanzado en 2022, que resultó altamente rentable para las arcas estatales. Para el año 2024, la iniciativa ya había generado más de 1,1 millones de dólares en ingresos mediante la venta de más de 3.800 licencias.

El Departamento de Vida Silvestre y Parques de Kansas (KDWP) recuperó así la autoridad para ofrecer estos permisos a un grupo demográfico más amplio. Aunque la ley ya fue firmada por la gobernadora, las nuevas licencias no estarán disponibles de inmediato para el público. Según informaron las autoridades, los cambios deben atravesar un proceso regulatorio estándar antes de entrar en vigencia, con una fecha de lanzamiento prevista para noviembre de 2026.

image Pesca Cosmar Cuando podrán abonarse los permisos Es fundamental aclarar que se trata de un permiso vitalicio opcional. Aunque el costo inicial pueda parecer elevado para una actividad infantil, el valor a largo plazo es considerable para las familias dedicadas a los deportes al aire libre. Para los adolescentes de entre 6 y 15 años, la nueva tarifa plana representa un ahorro de 100 dólares respecto al costo anterior.

La normativa también contempla nuevas licencias combinadas para adultos mayores, con el objetivo de simplificar la burocracia para distintos grupos etarios. Tras la aprobación de la gobernadora Kelly, el proceso queda en manos del departamento de vida silvestre para ajustar los detalles administrativos finales. Las familias interesadas podrán realizar la compra a través de los canales oficiales del estado recién a finales de este año.