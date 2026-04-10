Los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras orbitar la Luna: a qué hora será el aterrizaje

Se espera que el amerizaje se realice este viernes a las 8pm. Con esta misión, la NASA batió el récord del vuelo espacial tripulado más lejano.

El emotivo abrazo de la tripulación de Artemis II al concluir su misión de orbitar la Luna.

Este jueves, la NASA confirmó en suspágina web oficial que la tripulación de Artemis II cumplió exitosamente su misión y ya se dirige de regreso a la Tierra. Los astronautas, que partieron el 1 de abril, hicieron historia al orbitar la Luna y alcanzar una distancia máxima de la Tierra de 252.756 millas.

Tras dar una vuelta alrededor del lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026, la tripulación salió de la esfera de influencia lunar el 7 de abril y se espera que amerize en el Océano Pacífico el próximo viernes 10 de abril.

Imagen de la luna captada por Artemis II Imagen de la luna captada por Artemis II. NASA La tripulación de la nave espacial Orion integrada por Reid Wiseman (comandante), junto con Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hanse, hicieron historia al ser los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra. Además se convirtieron en los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna a simple vista ya que la nave espacial se acercó al satélite a una distancia de 4067 millas.

Todo listo para el amerizaje Según informó la NASA, los tripulantes Koch y Hansen se encargarán de guardar el equipo utilizado durante la misión e instalarán los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos para su regreso a la Tierra. "Como parte de las actividades del día, la tripulación revisará el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada. A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al amerizaje", expresaron

Artemis II tripulación La tripulación de Artemis II regresará a la Tierra el próximo viernes NASA Por su lado, el equipo de la NASA ya está completando todos los preparativos finales para el amerizaje de Orion que será alrededor de las 8:07pm (21 hora de Argentina) en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. El momento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la NASA.