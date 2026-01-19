Llevaron abejas para salvar el Sáhara y murieron por el calor: la solución terminó siendo la geometría

Tras el trágico fracaso de proyectos que incluyeron abejas muertas por el calor, una técnica basada en pozos geométricos está logrando lo que parecía imposible en el desierto.

Luego de años de intentos fallidos por frenar la expansión del desierto del Sáhara, que incluyeron la muerte masiva de abejas y la pérdida de bosques enteros, científicos y comunidades locales encontraron una solución sorprendente. Un cambio de enfoque basado en la geometría del terreno está permitiendo que la vida regrese a uno de los puntos más extremos de la Tierra.

El fracaso de las abejas y la lección del suelo duro El desierto del Sáhara es conocido por ser uno de los entornos más hostiles del planeta, donde el suelo puede alcanzar temperaturas superiores a los 70 grados. A pesar de que bajo su superficie existen grandes reservas de agua y lagos, las condiciones extremas de la arena dificultan casi cualquier forma de intervención humana o supervivencia biológica. Durante décadas, se intentaron diversas estrategias para detener su avance, pero la mayoría terminó en desastre.

image Uno de los proyectos más llamativos y trágicos consistió en la introducción de millones de abejas con fines ecológicos. Sin embargo, el calor extremo no perdonó: las temperaturas derritieron la cera de los panales, destruyendo las colmenas y provocando la muerte de los insectos. Del mismo modo, la creación de "muros verdes" mediante la plantación masiva de árboles fracasó rotundamente. Los brotes jóvenes no pudieron resistir la dureza del terreno ni la rápida pérdida de humedad, secándose antes de poder establecerse.

Estos fracasos permitieron a los investigadores llegar a una conclusión fundamental: el obstáculo principal no era solo la escasez de agua, sino el estado físico del suelo. Tras décadas de exposición solar intensa y un uso excesivo, la superficie se volvió compacta e impermeable. Esta "costra" impedía que la escasa lluvia penetrara en la tierra, favoreciendo la erosión y el escurrimiento del agua sin beneficio alguno para el ecosistema.

image La solución geométrica: pozos en forma de media luna Ante la ineficacia de las soluciones complejas, las comunidades locales y los investigadores implementaron una técnica sencilla pero revolucionaria basada en la forma del suelo. El método consiste en crear pozos en forma de media luna, orientados estratégicamente contra la pendiente del terreno. Esta disposición geométrica tiene como objetivo principal frenar el agua de lluvia, permitiendo que se acumule en lugar de escurrirse.

Al quedar estancada en estas cavidades, el agua logra romper la capa dura y compacta de la superficie, filtrándose hacia las capas más profundas de la tierra. Este proceso genera un cambio microclimático asombroso: dentro de estos pozos, la temperatura es notablemente más baja que en la arena expuesta al sol. Esta reducción del calor disminuye la evaporación y permite conservar la humedad por mucho más tiempo. image Los resultados de este cambio de enfoque han sido inmediatos y visibles. Gracias a la humedad recuperada, han comenzado a reaparecer pastos, insectos y aves, junto con árboles autóctonos que habían permanecido en estado latente durante años. Lo que las abejas y los muros verdes artificiales no pudieron lograr, lo está consiguiendo la geometría, devolviendo la biodiversidad a un suelo que se consideraba perdido.