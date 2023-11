Le extirparon los pulmones por fumar, pero un par de implantes mamarios le salvó la vida

Personal médico de Estados Unidos le colocó implantes mamarios a un hombre de 34 años para mantenerlo con vida hasta que se pudiera ejecutar un trasplante de pulmones. El vanguardista procedimiento se llevó a cabo en el hospital Northwestern Memorial del país sajón, donde el paciente fue internado luego de un cuadro de gripe A se complicara gravemente por su condición como fumador.

David “Davey” Bauer es oriundo de Missouri. Practica snowboard, skate y golf y, en adición, realiza trabajos de jardinería. Sin embargo, pese a llevar una vida sana en lo que refiere a la actividad física, desde los 20 años Bauer fuma un paquete de cigarrillos por día. Hacía 2014 comenzó a modificar este dañino hábito por otro que pensó más inofensivo, según en diálogo con Science Alert: “Vapear me hizo sentir mejor y pensé que era la alternativa más saludable, pero, sinceramente, lo encontré más adictivo que los cigarrillos”.

En este sentido, el cigarrillo electrónico empeoró su condición y, cuando en mayo de este año contrajo gripe, sus pulmones no se encontraban en un estado óptimo para hacerle frente a la enfermedad. Cuando acudió a un hospital de St. Louis, los médicos constataron que su cuadro de Gripe A había empeorado por una infección bacteriana que había afectado al par de órganos y, en consecuencia, había generado resistencia a los antibióticos.

Por lo mencionado, los pulmones de David dejaron de funcionar y el joven necesitaba de un trasplante para sobrevivir, ya que las bacterias que lo atacaban se estaban comiendo estos órganos. Por esta razón, los galenos del hospital Northwestern Memorial Hospital, extirparon lo que quedaba de los pulmones deteriorados.

La radiografía torácica de David Bauer. Foto: Northwestern Memorial Hospital

“Si mirabas su radiografía, no quedaba nada, los pulmones estaban completamente llenos de pus. Cuando recibimos una llamada del equipo médico de Davey en St. Louis, pensamos que podíamos ayudarlo, pero también estaba muy claro que no sobreviviría al trasplante en su condición actual. Necesitaba eliminar la infección antes de que pudiéramos incluirlo en la lista para el trasplante, pero la única forma de hacerlo era extirpar ambos pulmones. Este era un territorio desconocido para nosotros, pero nuestro equipo sabía que si no podíamos ayudar a Davey, nadie más podría”, comentó el cirujano torácico que atendió a Bauer, Ankit Bharat.

Tras la remoción de sus órganos, David fue conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), sistema que se encargaba de realizar las tareas del los pulmones y de oxigenar su sangre. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el trasplante debía realizarse a la brevedad. En este sentido, el galeno precisó que en diálogo con CNN que alguien que “está muriendo activamente y estaba tan enfermo como David, por lo general, no tendrá la opción de un trasplante” y que, lamentablemente, quienes se encuentran en su condición tienden a morir.

Entonces, los profesionales debieron “idear una estrategia” para ganar tiempo y poder salvar la vida de su paciente. Para reemplazar temporalmente a sus pulmones, necesitaban de un objeto estéril, maleable y que no tuviera efectos adversos al entrar en contacto con el sistema inmunológico del paciente de 34 años.

Fue en ese momento en que se les ocurrió que los implantes mamarios eran la gran solución. En específico, los de talla doble D, que se ajustaban idealmente a la caja torácica de Davey.

A la izquierda: el doctor Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director del Instituto Torácico Canning. A la derecha: Davey Bauer, el paciente que (Hospital Northwestern Memorial). Foto: Northwestern Memorial Hospital

Afortunadamente, cuando se realizó la extracción y colocación de los pulmones protésicos un 26 de mayo, Bauer recibió otra buena noticia: había un donante de órganos compatible, por lo que dos días más tarde Dave fue sometido a una cirugía donde le colocaron el par de pulmones sanos.

Tras meses de recuperación y rehabilitación, David se encuentra con mejor estado de salud y muy agradecido con los profesionales que salvaron su vida.

“Estoy muy orgulloso de ser el primer paciente de Northwestern Medicine en someterse a este procedimiento innovador, y espero que este primer procedimiento médico allane el camino para que más pacientes gravemente enfermos reciban trasplantes de pulmón en un futuro cercano”, expresó Bauer.

