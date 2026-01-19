La NASA te deja enviar tu nombre a la Luna: cómo participar de la misión Artemis II antes del cierre

La NASA habilitó un registro global para enviar nombres a la Luna en una tarjeta SD a bordo de la nave Orión. La iniciativa, parte de la misión Artemis II que despegará en 2026 , busca involucrar a la humanidad en el primer vuelo tripulado que rodeará el satélite en décadas.

Argentina participará en la histórica misión Artemis II de la NASA que viajará a la Luna

La exploración espacial ya no es solo para astronautas entrenados. La agencia espacial abrió las puertas de la cápsula a ciudadanos de todo el planeta, permitiendo que su identidad viaje durante una travesía de diez días . Este proyecto simbólico capturó la atención global y ya se reclamaron más de un millón de "pases de abordaje" virtuales.

Participar es sencillo y gratuito. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de la agencia antes del 21 de enero , completar un formulario con su nombre y un código PIN, y descargar su tarjeta de embarque digital que incluye un código QR. Es fundamental guardar el PIN para poder consultar el pase en el futuro.

Artemis II no es solo un viaje simbólico; es una prueba de fuego para la tecnología humana. Cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen probarán por primera vez las capacidades del cohete SLS con tripulación . La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a más tardar en abril de 2026. La ciencia detrás de este viaje es fundamental para nuestra supervivencia fuera de la Tierra.

Los sistemas de comunicación en el espacio profundo.

El impacto de la radiación espacial en la salud y el comportamiento humano.

El manejo manual de la nave en las cercanías de nuestro planeta.

La nave se alejará más de 370.000 kilómetros de la Tierra, realizando un patrón en forma de ocho alrededor de la cara oculta de la Luna. Este recorrido permitirá a los tripulantes observar nuestro hogar y el satélite desde una perspectiva privilegiada a través de las ventanas de Orión.

El camino hacia Marte y el regreso a casa

Este vuelo es el cimiento para objetivos mucho más ambiciosos. Artemis II es el paso previo necesario para que la humanidad vuelva a caminar sobre la superficie lunar con la futura misión Artemis III. Además, estos datos servirán para preparar las futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Una de las curiosidades técnicas más interesantes es el método de regreso. Para ahorrar combustible, la nave aprovechará el campo gravitatorio entre la Tierra y la Luna. Esta "trayectoria de retorno libre" atraerá a la cápsula de forma natural hacia la atmósfera terrestre. Tras una reentrada a alta velocidad, la misión concluirá con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Formar parte de esta iniciativa permite a cualquier persona ser parte de una era donde la ciencia busca establecer una presencia duradera en el espacio profundo para el descubrimiento científico y beneficios económicos globales.