La insólita demanda judicial que Meghan Markle recibió de su hermana

Meghan Markle arrastró a la fama con ella a toda su familia cuando en 2017 contrajo matrimonio con el príncipe Enrique de Sussex. Esto dejó entrever muchas diferencias que tenían entre ellos. Mientras que, con su madre, Doria Ragland, la relación parecía ser perfecta (de hecho, fue quien la acompañó a su llegada a la capilla de San Jorge, en Windsor, el día de su boda), con su padre, Thomas, y con los dos hijos que este había tenido en su primer matrimonio, Thomas Jr. y Samantha, la tensión era evidente.

Desde el primer momento, Samantha Markle tuvo a su medio hermana en el punto de mira, expresando su enemistad con ella en entrevistas, cartas e incluso libros donde la tacha de, cuanto menos, fría y calculadora. Tal llegó a ser la insistencia de Samantha en su cruzada contra su hermana pequeña que Scotland Yard la incluyó en su lista de “personas que vigilar” por el riesgo que suponía llegara a “avergonzar” a los Windsor.

Harry y Meghan Markle.

En estos más de cuatro años desde que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la que fuera protagonista de la serie Suits llevan casados, Samantha no ha cejado en su empeño de hundir públicamente a la hoy duquesa de Sussex. Y ahora vuelve a intentarlo con una denuncia que, en principio, parecía difícil que prosperara. En marzo, Samantha Markle, de 57 años, demandó a su hermana, de 40, por la célebre entrevista que esta concedió a Oprah Winfrey en marzo de 2021

En dicha entrevista, Meghan habló del racismo que supuestamente notaron dentro de la familia real británica o de los problemas de salud mental que les causó su paso por ella. Samantha acusó a su hermana de mentir en algunas de sus frases y le exigió por ello 75.000 dólares. El abogado de los duques calificó la denuncia de “absurda y sin fundamentos”, de ser “simplemente la continuación de un patrón de comportamiento perturbador”.

Sin embargo, esa demanda ha seguido adelante y ahora se ha sabido cómo los abogados de Markle están tratando de defenderse de las quejas de la hermana mayor de esta, que la acusa de mentir en el programa de Oprah Winfrey por un dato: asegurar que era hija única.

La duquesa de Sussex.

Los letrados de Markle tratan de demostrar a través de documentos legales, a los que el diario Daily Mail ha logrado acceder, que la duquesa no mintió cuando dijo que había “sido criada como hija única”. Samantha demanda a Meghan por contar en el programa que había pasado “de la pobreza a la riqueza” y que decía que no tenía hermanos. Todo ello, como siempre, desde la distancia: ella no acudió a la boda de Meghan; de hecho, no se ven desde 2008, hace casi 15 años.

Pese a que los letrados de Markle tacharon la querella en su momento de “sin fundamento” y aseguraron que le prestarían “la mínima atención necesaria”, parece que sí que le están dando más importancia de lo que incluso ellos pretendían. La demanda puede llegar a rozar lo irracional, pero al final Samantha Markle está obteniendo la atención mediática que ansiaba. Además, al pasar por la vía judicial está obligando a su hermana y a los abogados de esta a darle una respuesta, lo que no siempre deja a la duquesa en buen lugar: si la demanda roza el absurdo, es normal que ocurra lo mismo con la defensa.