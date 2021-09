La increíble historia de Pablo, el perro que caminó casi 400 kilómetros para reencontrarse con sus dueños

Una historia tanto emocionante como increíble tuvo lugar en Francia, luego de que una pareja se reencontrara con su perro, quien había desaparecido a casi 400 kilómetros de su hogar. Sin embargo, el can logró regresar por su cuenta y hubo final feliz.

Se trata de Pablo, un Jagdterrier de 2 años, cuyos dueños los habían perdido de vista cuando pararon a descansar en Saint-Martin-de-Belleville en los Alpes de Saboya, Francia. Catherine y Roges venían de vuelta de sus vacaciones en Italia, cuando pararon en esa ciudad a dormir, pero el can salió corriendo y se perdió en la oscuridad y no regresó en toda la noche.

“Esperamos durante horas. Pasamos toda la noche allí, en vano”, detallaron los dueños de Pablo al medio Digichat.info.

La pareja esperó por horas y al ver que su mascota no regresaba se dirigieron preocupados al ayuntamiento de la ciudad para denunciar la desaparición de Pablo. Pero no había novedades, la plata se les estaba acabando y no querían volverse sin él.

Pablo caminó casi 400 kilómetros y regresó con sus amos.

Entonces decidieron ir a Aind, donde viven unos familiares para no alejarse mucho del lugar donde se había perdido el can. “Queríamos estar cerca del incidente”, explicó Roger en una entrevista a medios franceses.

El regreso sorprendente

Pasaron los días y Catherine y Roger debieron volverse a su casa, ambos estaban casi perdiendo la esperanza de volver a ver a su fiel compañero, pero sucedió algo milagroso: Pablo regresó con ellos de manera insólita.

La pareja había salido de viaje por unos días y le habían encargado a un amigo que les cuidara su casa en Bezouce. De pronto, el hombre venía llegando al domicilio cuando vio a Pablo sentado en la puerta de entrada esperando. Rápidamente le envió a Catherine y Roger una foto en la que el can lucía un aspecto bastante sucio y demacrado, pero vivo y a salvo.

La casa de los dueños del perro está exactamente a 380 kilómetros de distancia de Saint-Martin-de-Belleville, la localidad donde se perdió. “Entonces reconocía a Pablo, y no lo podía creer, fue un momento de verdadera felicidad”, contó el dueño del perro a los medios.

Al ver la foto, inmediatamente Catherine y su esposo emprendieron el camino de regreso a su casa con la alegría de reencontrarse con su amada mascota de 2 años.

Aunque es sabido que los perros tienen un sorprendente olfato que les permite rastrear a la perfección, sigue siendo increíble cómo Pablo pudo hacerlo hasta lograr una travesía de tantos kilómetros, sumado a que se trataba de una ruta totalmente desconocida para él.

Pero lo cierto es que ahora el intrépido animal fue premiado con un collar que cuenta con tecnología GPS, para así evitar vuelva a ocurrir este preocupante momento que angustió mucho a sus dueños.