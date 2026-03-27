Deschamps cuestionó la nueva regla de la FIFA: "Tres minutos pueden arruinar un partido"

La escena parece menor: tres minutos de pausa en medio de cada tiempo. Un sorbo de agua, un puñado de indicaciones, el aire que vuelve a los pulmones. Pero en el laboratorio del fútbol moderno, donde cada segundo es una pieza de precisión, la decisión de la FIFA de imponer un corte obligatorio empieza a agitar más que cualquier ola de calor.

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Desde diciembre de 2025, la regla es clara y universal: habrá pausa de hidratación en todos los partidos, sin importar si el termómetro hierve o bosteza. La medida, impulsada tras las c ríticas por las altas temperaturas en el último Mundial de Clubes, busca proteger a los protagonistas. Sin embargo, no todos están convencidos de que el remedio no altere demasiado el pulso del juego.

Uno de los que levantó la voz fue Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador, una autoridad que conoce el ritmo interno de un partido como quien escucha el latido de un reloj suizo. Tras el triunfo 2-1 de Francia sobre Brasil en Estados Unidos , el técnico apuntó directo al corazón de la medida: esos tres minutos, dijo, pueden desarmar cualquier momento favorable. “Arruinan todo”, sintetizó, con la crudeza de quien no habla desde la teoría sino desde el banco de suplentes.

La decisión, de hecho, había sido anticipada por Manolo Zubiria, quien detalló que el corte será fijo, medido desde el cierre de cada tiempo. No hay margen para la interpretación: el fútbol, al menos en este punto, se vuelve reglamento puro, casi mecánico.

El argumento oficial se apoya en la salud de los jugadores. Las imágenes del último Mundial de Clubes todavía flotan como espejismos: futbolistas exhaustos, cuerpos llevados al límite por temperaturas sofocantes. Enzo Fernández lo describió sin metáforas: mareos, necesidad de tirarse al suelo, una sensación de desgaste extremo. En la misma línea, Marcos Llorente habló de dolor físico concreto, de uñas que duelen, de piernas que no responden. Y Jude Bellingham resumió la experiencia en una frase seca: es muy difícil jugar así.

El histórico entrenador francés en conferencia de prensa expuso su opinión respecto a la nueva reglamentación.

Pero mientras la FIFA introduce pausas, otra línea de reforma avanza en sentido inverso. La International Football Association Board puso sobre la mesa una batería de cambios con un objetivo casi obsesivo: aumentar el tiempo real de juego. Menos demoras, más continuidad. Laterales con cuenta regresiva, arcos que se convierten en córners si se demora el saque, sustituciones cronometradas, incluso nuevas intervenciones del VAR. El mensaje es claro: el fútbol quiere ser más fluido, más dinámico, menos interrumpido.

image Brasil y Francia jugaron un amistoso en Estados Unidos, ganó el equipo europeo 2 a 1. Gentileza.

Contradicciones en las normas de juego

En ese cruce de caminos aparece la contradicción. Por un lado, se busca acelerar el juego; por otro, se introduce una pausa obligatoria que lo fragmenta. Como si el deporte estuviera negociando consigo mismo, intentando equilibrar espectáculo, negocio y salud en una misma ecuación.

Mientras tanto, en la cancha, Francia resolvió su propio partido. Con diez hombres por la expulsión de Dayot Upamecano, el equipo de Deschamps venció a Brasil con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. El técnico valoró la respuesta colectiva, la conexión entre líneas, la solidez en un contexto adverso. Y ya proyecta el próximo amistoso ante Colombia, con la idea de rotar y observar variantes.

El fútbol sigue, siempre sigue. Pero ahora, cada 45 minutos, se detiene. Tres minutos que, según quién los mire, pueden ser un oasis necesario o una grieta en el ritmo invisible del juego.