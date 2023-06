La experta en honestidad de Harvard fue acusada de poner datos falsos en sus investigaciones

Francesca Gino, una experta en honestidad de la Universidad de Havard, es investigada por poner datos falsos en sus investigaciones. La profesional ha publicado varios estudios con información “floja”.

Según informó el diario de la propia universidad, The Harvard Crimson, hay al menos cuatro artículos escritos por Gino que contienen información fraudulenta. La docente, habría sido desenmascarada por tres colegas.

Uri Simonsohn, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Leif D Nelson, de la Universidad de California y Joseph P Simmons, de la Universidad de Pensilvania, escribieron en el blog Data Colada detalles de los supuestos comportamientos fraudulentos de Gino.

“Específicamente, escribimos un informe sobre cuatro estudios para los cuales habíamos acumulado la evidencia más fuerte de fraude. Creemos que muchos más artículos escritos por Gino contienen datos falsos”, afirmaron en otoño del 2021.

En tanto, el 16 de junio pasado, Chronicle of Higher Education informó que el profesor Max Bazerman, que publicó un artículo junto con Gino en 2012, dijo que Harvard le informó que creía que uno de los estudios supervisados por la experta en honestidad había falsificado los resultados.

“Muchos formularios escritos requeridos por empresas y gobiernos se basan en informes honestos. La prueba de intención honesta generalmente se proporciona a través de la firma al final de, por ejemplo, declaraciones de impuestos o formularios de pólizas de seguro”, explicaron en resumen del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences

“Aun así, las personas a veces hacen trampa para promover sus propios intereses financieros a un gran costo para la sociedad. Probamos un método fácil de implementar para desalentar la deshonestidad: firmar al principio en lugar de al final de un autoinforme, invirtiendo así el orden de la práctica actual”, agrega el texto que posteriormente fue retractado.

A raíz de esto, Harvard comenzó una investigación interna en una serie de artículos. En el “mientras tanto”, la profesional se ha tomado una licencia administrativa.

