La dura historia detrás de la mejor foto del 2025, según Unicef

La imagen de una niña afgana de diez años, concentrada en sus estudios dentro de su casa en una aldea rural ubicada al este de Kabul , fue elegida como la mejor fotografía del año en el concurso internacional organizado por Unicef Alemania .

La escena, íntima y silenciosa, condensa una realidad marcada por la exclusión educativa que atraviesan millones de niñas en Afganistán .

La fotografía pertenece a la fotoperiodista francesa Elise Blanchard y forma parte del reportaje "Ser niña en Afganistán".

Según destacó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la imagen expresa la “silenciosa pero inquebrantable resistencia” de niñas y adolescentes a las que se les niega el acceso a la educación secundaria desde hace más de cuatro años.

La protagonista de la foto elegida en 2025 es Hajira . Sentada en el suelo, con un libro escolar abierto frente a ella, su mirada refleja concentración y urgencia. La escena transmite la conciencia de que el tiempo para aprender es limitado, en un contexto atravesado por severas restricciones al derecho a la educación de las mujeres.

Una niña afgana absorta en sus estudios, foto del 2025 para Unicef Una niña afgana absorta en sus estudios, foto del 2025 para Unicef Elise Blanchard

“Esta fotografía nos muestra lo que significa la infancia para muchas niñas en Afganistán: tener que luchar por algo que debería ser obvio, el derecho a aprender”, sostuvo Elke Büdenbender, madrina de Unicef Alemania, durante la ceremonia de premiación realizada el pasado viernes en Berlín.

Además, remarcó que la imagen “regala un momento de curiosidad y determinación” y funciona como un llamado a no abandonar a quienes sufren la exclusión educativa.

De acuerdo a datos del organismo, más de 2,2 millones de niñas afganas tienen hoy prohibido asistir a la escuela. Igualmente crece el empeoramiento del acceso a la educación también para los niños, con un estancamiento del número de matriculaciones y muchos abandonos escolares prematuros.

Segundo y tercer premio en fotos del 2025

Según Unicef, el segundo premio recayó en la fotógrafa Natalia Saprunova, nacida en Rusia y afincada en Francia, por una imagen de su reportaje "Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica".

Unicef 2025: el segundo premio recayó en la fotógrafa rusa Natalia Saprunova, por una imagen de su reportaje "Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica" Unicef 2025: el segundo premio recayó en la fotógrafa rusa Natalia Saprunova, por una imagen de su reportaje "Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica" Natalia Saprunova

El fotógrafo indio Sourav Das recibió el tercer premio por una imagen de su reportaje "Niños en las minas de carbón de Jharia pierden su infancia por culpa del humo, el fuego y la supervivencia sin fin", realizado en la que es conocida como "la ciudad en llamas" por ser uno de los yacimientos de carbón más grandes de la India.